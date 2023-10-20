協助跨域就業 北分署「青年就業旗艦計畫」為職涯開啟新境界

勞動部勞動力發展署北分署20日分享最新案例。小伶（化名）在大學時主修會計，但她不想像學長姐一樣，整天過著追逐數字的生活，所以，念研究所時，她攻讀行銷，卻又不想在畢業就業後，面臨業主一通電話就打亂自己生活節奏的日子。最後，小伶透過勞動部勞動力發展署的「青年就業旗艦計畫」，跨進了全新的紡織業領域，為自己找到從事「國際貿易」的工作。

「青年就業旗艦計畫」是行政院「投資青年就業方案2.0」的計畫之一，專為15到29歲青年量身打造的「工作崗位訓練」，透過安排職場導師，讓青年朋友在實際的職場中「邊做邊學」，迅速培養專業就業力。

有別於大學與研究所的學習領域，小伶初入紡織產業，在顧客、布廠及工廠生產端，擔任溝通及協調的角色，但許多大小細節皆不熟悉。還好，小伶的職場導師就坐在她隔壁，當小伶有疑問，導師可以立即和她討論，獲得答案。她慶幸的說，因為有職場導師及同事們的「神救援」與協助，她才能如此迅速上手。小伶目前已到職任滿半年，許多工作內容從最初入職的生澀應對，已漸漸熟能生巧，她歸功於「青年就業旗艦計畫」的「效用」，讓非相關科系且無紡織工作經驗的她，在參訓期間收穫滿滿，安安穩穩的做下去。

臺南企業股份有限公司人資部門韋小姐表示，「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業錄用年輕人，再由資深員工擔任職場導師，協助青年融入職場。在「邊做邊學」的訓練期間，學員要撰寫有關工作與學習心得的「雙週誌」，起初，學員多不太習慣而忘了交「作業」，但後續在人資提醒繳交的同時，職場導師也從中了解到學員是否有疑難雜症需要排解，適時給予協助。而職場導師在小伶雙週誌中的評述，都很肯定她的工作努力，以及主動解決問題的態度。

韋小姐並提及，政府對這項訓練計畫提供了經費補助，企業人資部門也能藉此說服主管多承擔一些單位的薪資成本，讓無工作經驗的青年朋友，能有更好的薪資待遇，進而安心、安定的「做中學」，培養成為企業自身需要的工作夥伴。因此，她和小伶都認為，「青年就業旗艦計畫」真的很讚。

北分署表示，「青年就業旗艦計畫」提供15到29歲青年先僱後訓的「工作崗位訓練」，讓青年朋友在正式的職場環境中，了解業務內容及企業文化，迅速有效的養成專業技能而穩定就業；同時，企業單位也因之培養企業所需的工作夥伴。相關資訊內容，請逕上「台灣就業通」網站「青年職訓資源網」(https：／／ttms.etraining.gov.tw／eYVTR／)查閱，或電洽免付費客服專線：0800-777-888。