10／20盤中熱門焦點股

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今（10/20）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）台積電法說吞定心丸 股價趨堅

聯準會（Fed）主席鮑爾示警美國通貨膨脹率「還是太高」，衝擊主要指數都收低，台股今(20)日早盤下跌逾70點，約來到16374.39點。

台積電19日召開法說會，今年財測目標與資本支出維持320億美元不變，總裁魏哲家釋出2024年景氣春燕的訊號，強調智慧型手機與個人電腦已見到需求穩定的「早期跡象」，台積電 ADR一度狂噴近6%，隨後漲幅收歛，終場大漲3.69%。

台積電ADR逆勢大漲，在費半成份股中漲幅最大，台股現貨方面，早盤上漲4元至550元 。聯電漲0.5%挑戰收復50元大關。AI概念股表現弱勢，緯創、廣達、英業達跌逾1.5%。

道瓊工業指數下跌250.91點或0.75%，以33414.17點作收。標準普爾500指數下滑36.60點或0.85%，收4278.00點。科技股那斯達克指數下跌128.12點或0.96%，收13186.18點。費城半導體指數下挫45.68點或1.34%，收3367.77點。(中時新聞網 邱怡萱)

（2）重電事業爆單 士電逆天漲

士電（1503）周五開高，之後仍屹立平盤之上行進間碎步整理，迄上午9：32的市價暫報103元，仍上漲1.48%。

士電重電事業爆單，交期最長看到2027年，斥資10多億元在新竹湖口建新廠、小型廠房，預計2025年首季投產，年產能增加25％。

士電總經理謝漢章19日表示，今年重電事業一枝獨秀，主因有風能、太陽能、儲能及公共工程挹注，外銷美國、加拿大、東南亞、日本等市場都比往年成長，明年將追求兩位數成長。

士電上半年EPS由去年同期的2.26元增至2.66元，前三季合併營收243.51億元，年增6.95％，改寫同期新高。第四季向來是淡季，但士電預期優於去年同期，成長動能來自台電強韌電網計畫、能源轉型及外銷，今年全年營收及獲利將追求兩位數成長，拚連續第三年改寫新高。

士電19日舉行法說，勾勒未來發展以光能、儲能、充電應用、風能、數位監控及碳中和為主軸，打造綠能系統全方位解決方案。市場面，從傳統電力轉向淨零碳排，爭取台電強韌電網商機，擴展美國及加拿大等北美市場訂單，產品朝國產自製化及智能化發展，加強EV及充電樁製造，提升統包及自動化工程。

其中太陽能EPC統包工程，有友達雲林水林178MW、七股五天500MW、泓德台南柳營儲能系統200MW等案場。

謝漢章指出，士電四大事業群只有自動化事業群衰退，主因台灣景氣復甦遲緩，機械產業及工具機出口衰退，受衝擊最大，電裝品、機器及開關等事業今年持平或小幅成長，重電事業群則是一枝獨秀，士電未來5～10年成長，要靠外銷。

士電重電事業群總經理張金文指出，俄烏戰爭後，各國都強韌電網，士電重電事業因台電強韌電網計畫、美國兆元基礎建設及綠能等需求，明年訂單都在手，大型變壓器交期估計1年半，小型變壓器交期1年，訂單能見度看到2025年之後，有些達2027年。

展望明年，謝漢章表示，士電機器事業要看外銷，期望在中東地區會有大幅成長，補足台灣成長遲緩，進而提高佔有率。電裝品事業投入EV，希望看到成果。自動化事業期待外銷，尤其是中東市場大幅成長。（工商時報 沈美幸、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：法說喜訊連連，昨夜ADR先漲3.69%，今早股價開高3元。

2.倉佑(1568)：Q4旺季可期，外資連3日回補買超達752張，盤初放量觸及漲停38.95元，改寫2021年5月來新高價。

3.揚智(3041)：Q4迎轉機，外資偏多操作，吸引買盤蜂擁，連3日噴出大漲，挺進1年高。

4.地球(1324)：營運持穩增溫，KD值攀揚向上，買盤敲進連3日攀高大漲，挺進20元逾10年高峰。

5.蔚華科(3055)：拚AI先進封裝，2024營運回溫，外資昨小幅轉買超，早盤逆勢大漲逾7.5%。

6.聯電(2303)：三大法人連9日買超，加上昨夜ADR續漲2.03%，盤初逆勢開高走高，逼近50關。

7.佳龍(9955)：以巴衝突帶動金價衝高，多頭轉進黃金概念股，早盤漲逾7%。

8.力積電(6770)：Q3每股虧損0.08元，前三季每股盈餘0.12元，Q4營收及毛利率可望回升，股價盤初逆勢躍過5日線、月線。

9.瑞利(1512)：結盟岱宇攻運動器材、電輔車，股價疾拉漲停12.85元鎖死，漲停仍有逾百張買單排隊。

10.麗嬰房(2911)：擬減資約28%補虧，並持續關掉體質不良店，今明年虧損有望大幅收斂，加上股價跌多，今日逆勢彈升，強於大盤。

11.精材(3374)：昨遭外資大舉調節725張，盤初股價回落逾3%，120關暫失守。

12.生華科(6492)：向美FDA申請新藥二期臨床，激勵股價走強近5%，站上5日、月、季線。

13.京元電子(2449)：投信連6敲，衝高91元後遇壓，股價翻黑。

14.前鼎(4908)：利多外資擴大買超，股價續強，一度衝上97.6元。

15.緯創(3231)：投信連5賣，累計近3.5萬張，賣壓不輕，90元關卡再失守。

16.廣達(2382)：外資及投信近五日買超近2.9萬張，股價跌不休，200關敲警鐘。

17.世芯-KY(3661)：市場認為美對陸祭AI晶片出貨禁令有負面影響，雖獲法人喊買送暖，股價仍走跌約2%。

18.聯發科(2454)：三大法人聯手買超相挺，無奈地緣政治風險升高，開高翻黑，5日線多空對峙。

19.鴻海(2317)：黃仁勳為電動車站台壯聲勢，卻遭外資重砍1.3萬張，今日召開法說止跌回神，力守平盤。

20.士電(1503)：重電事業爆單，砸10億建廠，訂單能見度最長看到2027年，激勵跳空開高，有守百元、重登5日線。

21.中信金(2891)：昨獲投信搶進9660張奪冠，自營商也跟著續買2659張，惟外資轉調節8,898張，日K連4黑，季線、月線、半年線全丟失。

22.台泥(1101)：國際籌資260億達陣創紀錄，無奈遭遭外資賣超3萬4307張居首，股價跌不停，30元拉警報。

23.亞矽(6113)：今早湧低接買盤，放量突破年線、漲幅逾8%。

24.台燿(6274)：美擴大AI晶片管制，衝擊台灣供應鏈。盤中低見107元，續寫波段新低。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）新藥申請美二期臨床 生華科按讚

生華科（6492）周五開高之後欲小不易，無視大盤拉回整理，一度大跌約140點之殺盤壓力，迄上午9：49的市價暫報44.4元，揚升4.59%。

瞄準泛病毒抗感染商機，生華科19日公告，向美FDA提交Silmitasertib（CX-4945）新藥二期人體臨床試驗IND申請。生華科總經理黃金鼎先前在法說會表示，後疫情因免疫負債（免疫力變差）引發各種病毒和細菌感染升溫，生華科今年起將轉向以癌症、抗感染雙引擎布局。

CX-4945上一階段在美國執行兩項抗新冠病毒人體臨床，用於輕症或中重症治療皆展現其改善臨床症狀、加速患者恢復健康的正面成果，這項多國多中心二期臨床試驗，也將規劃在台灣數家醫院開設收案中心，收治符合條件門診患者，搶攻疫後抗感染治療的廣大商機。

根據Data Bridge Market Research的分析，社區性肺炎藥品市場在2021年全球銷售為13.67億美元，預計到2029年將達到24.75億美元，年複合增長率為7.70％。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（5）集團作帳行了 分析師欽點聯電等4大咖

台積電法說釋出第4季展望，受惠AI需求強勁，估第4季營收達188~196億美元，以中間值估約季增11.1%，優於市場預期，利多能否激勵台股上攻受關注。撇除國際情勢與台積電的影響因素，分析師認為，時序進入10月下旬，集團作帳行情增溫，今年看好聯電、聯發科、華新、神盾等4集團相關個股，尤其目前IC設計盤面共識高，最具表現空間。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，台股跌破半年線後出現多方抵抗，顯示10/5低點16313點作為下檔重要支撐，多方有一定的防守力道，目前行情續看16920~16202點區間內震盪。

此外，最近IC設計成為多方指標，當中AI應用興起，帶動AI運算晶片需求大增，輝達GPU供不應求，而各科技大廠也相繼投入自家ASIC（特殊應用晶片）研發，ASIC產業前景相對樂觀，傳出轉往ASIC發展的矽統，股價震盪隨即止穩轉強。

周三放量的威盛，昨（19）日也嘗試止穩，至於近年投入 ASIC 產業的揚智股價再攻漲停，凌陽也震盪向上，顯示市場對該產業仍有一定的認同度，就連被市場認為是美國AI晶片禁令升級受害者的世芯-KY，股價也開低走高。

蔡正華認為，MCU（微控制器）產業經歷過去年下半年至今的庫存調整後，隨大陸業者停止殺價清庫存，甚至調漲部分品項價格，相關個股也有買盤湧入，如笙泉近期車電MCU導入試產，節電產品Q4起效益顯現，也帶動新唐、盛群、松翰、偉詮電、迅杰等MCU股轉強。

其中，華新集團的新唐、聯電集團的盛群、泛神盾集團的迅杰等，市場期待Q4集團作帳可望啟動，同時得到集團內資源整合的優勢下，股價表現相對強勢，都值得留意。

隨時序進入10月下旬，各大集團年底拚作帳的態度也轉趨積極。今年相對明顯的當然是聯電集團，光看晶圓代工的聯電本身，在客戶庫存水位轉趨健康，同時明年營運可望復甦下，近日外資普遍給予正面看法，股價就拉出一波漲勢，站上所有均線。

該集團旗下的矽統、智原、盛群、聯陽、原相等，近日股價也相繼出現不小的漲幅，成為多方指標。聯電集團的優勢在於多數IC設計，而IC設計正是這一波市場認同度較高的族群，故股價較有操作空間，後續要持續追蹤。

同樣以IC設計公司為主的集團，還有泛神盾集團，旗下包括神盾、安國、安格、迅杰、芯鼎等，以及聯發科集團，旗下包括聯發科、揚智、晶心科、亞信、還有剛掛牌的達發等，後續都可列入追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。(旺得富理財網 李宗莉)

（6）黃仁勳來台效應失靈 AI族群大回檔 廣達技嘉挫逾3％

人工智慧（AI）類股近期回檔修正，即使有輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周來台題材，也難止住跌勢。今天廣達、技嘉、華碩盤中股價挫跌超過3%；其中廣達最低來到199元，陷入200元保衛戰。

其他AI族群包括英業達、仁寶、緯穎跌幅超過1%，伺服器機殼廠勤誠跌幅超過4%。

亞系外資發布AI伺服器市場報告指出，技嘉是輝達重要的策略夥伴之一，客戶版圖遍及北美、歐洲及東南亞，技嘉主打通路的策略，有助於穩住毛利率。

亞系外資分析，過去數年輝達與美超微（Supermicro）合作AI平台的參考設計（reference design），美超微因此享有AI最新解決方案更快的上市時間，可更快交貨給客戶。隨著需求上升、AI解決方案發展更多元，輝達需要分散供應鏈，技嘉近2年也在扮演類似美超微的角色。

黃仁勳本周來台，固樁意味濃厚，除了出席鴻海科技日活動上台暢談雙方合作關係，也會見台積電、廣達、技嘉、華碩、英業達等多家供應商高層，並與台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐。

談到美國擴大晶片禁令影響，黃仁勳坦言，禁令顯然會衝擊中國市場與產業；然而國家安全很重要，遵守美國規定也很重要。（中央社）

（7）倉佑早盤出量奔漲停 創近2年半新高

中低價位股近日受到買盤青睞，汽車傳動系統製造大廠倉佑在外資連3日買超、融資加碼推升下，今日（20）持續出量衝高，早盤飆上漲停38.95元，跳空刷新2021年5月以來新高，盤中雖打開漲停，仍有超過7%以上漲幅，但多數電動車概念股表現黯淡，華孚率先打入跌停，江申、和大、裕隆、信邦、貿聯-KY、新盛力、茂達等盤中均下跌2~3%。

倉佑9月營收1.1億元，寫下3個月新高，月增13.3%、年減23.7%，連續2個月回溫，站穩1億元關卡，前9月營收10.9億元，年減22.4%，創下12年同期新低，主要受到7月處分連年虧損的無錫公司影響，但法人認為，處分案對整體營運有正面挹注，加上Q4進入傳統旺季，整體營運可期。

倉佑先前也公告，將投資不超過660萬美元（約新台幣2億元）額度，在馬來西亞設立新廠，主要持股約55%，鎖定半導體、醫療相關產業關鍵零組件，目標2025年首季逐步加入量產，倉佑期待，未來在新產品、新訂單、新產能挹注下，公司整體營運可更上一層樓。

倉佑獲外資青睞，連續3日買超共752張，10月累計漲幅已經超過30%，但整體電動車概念股卻受到特斯拉黯淡財報與展望拖累，普遍走低，華孚打入跌停鎖死115.5元，寫下8月中旬以來新低，本月累計跌幅超過2成，截至上午10點半前，市價加計跌停價仍有超過2400張排隊等賣。（非凡新聞）

（8）晶圓一哥財報展望優預期 外資齊按讚、目標價調升

晶圓代工龍頭台積電(2330)19日線上法說釋出正向訊息，認為2024年營運將恢復健康成長。多家外資出具報告，同聲認為台積電第三季財報及展望優於預期，維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間則自650～699.66元調升至650～725.43元。

美系外資認為，經過漫長的庫存去化周期，台積電在4大動能帶動下，明年稼動率將出現顯著復甦，包括補貨需求、英特爾擴大外包、人工智慧（AI）貢獻增加，以及PC／伺服器需求恢復、智慧手機需求穩定支撐，明年出貨預期分別年增6％、7％及年減1％。

美系外資目前預期台積電第四季美元營收季增11.5％，毛利率及營益率為53.5％、41.5％，每股盈餘8.72元。全年美元營收年減9.1％。明年首季美元營收將僅季減1％，優於市場預期的5％及過往季節性的5～10％。

美系外資看好台積電明年全年美元營收強彈24％，毛利率，毛利率54.5％、營益率42.6％，每股盈餘31.85元。考量匯率更有利、第三季優於預期及最新展望，將台積電2023～2025年獲利預期分別調升4.9％、5.7％、6.3％。

美系外資據此將台積電目標價自685元升至725元、ADR目標價自110美元升至115美元，分具約33％及28％潛在上漲空間。同時，由於自由現金流改善，季度配息金額亦出現調升空間，因此維持「買進」評等，並重新納入「強力買進名單」中。

亞系外資認為，儘管終端需求疲軟、庫存水位仍高，台積電第三季5奈米營收仍強勁成長、季增達36％，顯示數據中心及AI需求暢旺。第四季財測顯示台積電美元營收年減幅將在第三季落底、年減15％，第四季為年減4％，預期明年首季將恢復年成長。

亞系外資將台積電明後2年營收及獲利預期雙雙調升約4％，將目標價調升4％，自699.66元調升至725.43元，維持「優於大盤」評等。

另一家美系外資指出，台積電最新財報及展望符合「第四季營收季增10％、毛利率52～54％，半導體出現些許復甦，但尚難判定具體顯著復甦時間」的情境2狀況，預期未來幾天股價將上漲2％。

由於財報表現優於預期，且AI半導體需求仍強勁、公司看見周期復甦跡象，美系外資認為應會緩解投資者憂慮，對此調升台積電今年毛利率預期、每股盈餘調升3％，並微調明後2年營收預期約1％，維持「優於大盤」評等、目標價718元不變。

另一家亞系外資認為台積電第三季財報及第四季展望優於預期，技術領先地位獲保證，預估今年營收將衰退6％，將每股盈餘預期調升3.4％。明年在3奈米多個客戶需求帶動下，營運將走出低谷、營收可望年增達23％，維持「買進」評等，目標價705元不變。

日系外資亦同意台積電觀點，認為今年IC設計庫存應維持在健康水位。展望明年，儘管總體經濟不確定性及部分客戶仍維持謹慎態度，台積電預期明年將是非常健康的成長年，將今明2年每股盈餘預期調升7％及1％，維持「買進」評等、目標價700元不變。（時報資訊 林資傑）

（9）台積衝刺CoWoS先進封裝 設備廠股價走高

台積電持續積極擴充CoWoS先進封裝產能，2024年底產能將增加超過1倍，2025年會持續擴產。包括辛耘、萬潤和弘塑等設備供應商今天成為市場資金追逐標的，股價紛紛震盪走高。

台積電19日舉行線上法人說明會，法人關注CoWoS封裝布局最新情況。台積電總裁魏哲家指出，雖然供應商產能受限，台積電仍希望2024年底CoWoS封裝產能能夠增加超過1倍，2025年會持續擴產，以因應客戶強勁需求。

市場看好，台積電持續積極擴充CoWoS封裝產能，包括辛耘、萬潤及弘塑等相關設備供應商營運可望受惠，並獲資金湧入，股價紛紛走高。

辛耘盤中突破200元關卡，達204元，上漲13.5元，漲幅逾7%；萬潤一度達138元，上漲4元，漲幅近3%；弘塑達465元，上漲17.5元，漲幅近4%。（中央社）