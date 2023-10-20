陸特使卡達會見俄使 分析以巴衝突根本原因 中俄立場一致

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大陸央視新聞用戶端20日報導，中國大陸政府中東問題特使翟雋訪問卡達，當地時間19日在杜哈分別會見俄羅斯總統中東和非洲國家事務特別代表、外交部副部長柏格丹諾夫與卡達外交國務大臣胡萊菲，交換當前以巴局勢意見，翟雋強調，中俄在巴勒斯坦問題上立場一致，以巴衝突根本原因，在於巴勒斯坦人民的民族合法權利沒得到保障。

翟雋表示，中方對以巴衝突造成大量平民傷亡、巴人道主義形勢急劇惡化感到痛心，反對和譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法。以巴衝突之所以出現今天這個局面，根本原因在於巴勒斯坦人民的民族合法權利沒有得到保障。中俄在巴勒斯坦問題上立場一致，中方願與俄方保持溝通協調，推動局勢盡快降溫，為恢復以巴和談、真正落實「兩國方案」、推動巴勒斯坦問題早日得到全面公正持久解決發揮積極作用。

柏格丹諾夫表示，俄方高度關注當前以巴局勢發展，對當前巴面臨的人道主義危機感到憂慮。國際社會應共同努力，避免危機進一步升級並向地區外溢。俄方願與中方一道，推動以巴早日停火止戰，為巴勒斯坦問題早日重回正軌創造條件。雙方還就敘利亞問題等交換了看法。

翟雋19日在杜哈會見卡達外交國務大臣胡萊菲，就當前以巴局勢交換意見。

翟雋表示，當前以巴局勢危急，中方對衝突造成大量平民傷亡、人道形勢急劇惡化感到痛心，反對和譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法，呼籲有關各方保持冷靜克制，避免局勢進一步惡化甚至失控。中方在巴勒斯坦問題上一貫主張勸和促談，推動政治解決，正同國際社會有關各方密集溝通，推動停火止戰。卡達在巴勒斯坦問題上具有重要影響，中方願同卡方保持溝通協調，為緩和當前緊張局勢發揮建設性作用。

胡萊菲表示，以巴衝突再次爆發是巴勒斯坦問題延宕多年無法解決的結果。卡方譴責對以巴雙方平民的襲擊行為，反對任何違反國際法和國際人道法的做法，正積極開展外交斡旋，推動局勢降溫。卡方高度重視中方作用和影響，願同中方加強溝通，為早日公正合理解決巴勒斯坦問題作出努力。