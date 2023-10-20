中經院最新預測 今、明年經濟成長率1.38％、3.03％

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國內經濟研究機構力挺，今年臺灣經濟成長率可以在1％以上，明年也可望站上3％！打臉國際金融基金IMF一再下修該值至0.8％的估測。

中華經濟研究院20日更新2023年臺灣經濟成長率至1.38％，較7月間的預測值1.60％ 下修0.22個百分點。中華經濟研究院長葉俊顯表示，由於國際商品貿易持續低迷，如台灣以外貿導向成長的經濟體面臨嚴峻挑戰，加上國內投資及商品貿易成長較預期更顯得疲弱，因此才會在第四季還持續下調GDP年增。

中經院評估，今年台灣經濟成長模式呈現「內溫外冷」，國內需求貢獻1.97個百分點，國外淨需求呈現負貢獻0.59個百分點。葉俊顯說，第3、4季成長預測值分別為2.12％、5.12％，較上半年成長初估值約-0.8％，顯示持續逐季好轉，「低迷景氣已漸漸走到隧道口，快要可以看見光了！」

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲表示，全球經濟情勢今年開低走高，但從衰退陰霾轉為明亮， 「需要一點時間等待春燕的到來」，即使以巴戰火仍未明朗，將是明年經濟預測的不確定因素之一，中經院認為，2024年台灣經濟的成長模式，將呈現內溫、外則由冷轉溫，相對平衡特色，內需貢獻2.12個百分點，國外淨需求轉呈正貢獻0.92個百分點。