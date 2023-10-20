《國際金融》16年來首見！美10年期債息漲破5%

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】投資人持續消化聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的談話，周五亞洲盤，美國10年期指標公債殖利率漲破5%大關，再度刷新16年高點。

美國10年期公債殖利率漲破5%，為2007年7月20日以來首見，最高升至5.029%。

10年期債息已經連漲4天，10月以來漲幅達到約40個基點。

美國2年期公庫殖利率則下跌6個基點，報5.16%，稍早前一度徘徊於2006年以來高點。

此前鮑爾在紐約經濟俱樂部表示，在去年激進升息之後，美國央行官員在政策方面行事謹慎，但美國經濟仍然強勁、勞動力市場仍然緊俏，可能需要進一步升息。

他表示「現在覺得政策太緊了嗎？我必須得說，我不這麼認為」，暗示貨幣政策尚未達到太過具限制性的水準。

不過，鮑爾也同時提到，債息持續攀升可能使央行採取行動的必要性降低。

近來美國公債殖利率持續攀升，分析師認為這主要有幾個原因：

1.擔心聯準會將維持高利率以對抗通膨。

2.經濟和就業市場持續優於預期。

3.在聯準會從債市退場之際，美國政府赤字仍不斷膨脹，可能需要發行更多公債。

4.期限溢價（term premium）擴大。

根據紐約聯準銀行的數據，期限溢價約已經來到2021年5月以來新高。