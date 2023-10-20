交易量增加達2成 台北菜價明顯回跌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北果菜批發市場今天整體蔬菜交易均價每公斤新台幣48.9元，比上個開市日的18日54.4元回跌5.5元、跌幅有1成。農糧署分析，交易量比18日多了269餘公噸，增幅達2成，所以菜價回穩。

農糧署官網顯示，台北果菜批發市場今天整體蔬菜交易量逼近1616公噸，遠高於平日的1300公噸，而19日休市，對比前個交易日18日，今天交易量增約269公噸、增幅達2成。

根據以上交易狀況，今天整體蔬菜交易均價每公斤48.9元，比18日的54.4元回跌5.5元、跌幅10.1%。

由於17日逢每週二開市日，交易均價一度漲到每公斤55.4元，逼近56.1元歷史新高，加上本週19日多排一天休市，21日又是週末連假，20日夾在中間，攤商採購需求可能大增，使得交易均價再上揚，破歷史新高的可能存在。

綜合以上情況，農業部農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時說，今天供應量增加很多，包含從滾動式倉儲釋出，以及短期葉菜復耕後上市量逐步增加，今天交易量逼近1616公噸之多，所以今天菜價回穩到每公斤48.9元。

除了後續短期葉菜穩定採收上市，目前超市所售半顆高麗菜，零售價仍在59元偏高價水準。姚志旺說，平地栽種的高麗菜也會逐步採收上市，增加供應量，可讓菜價趨穩。