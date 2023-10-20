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iPhone超實用功能 一鍵秒查航班資訊曝光

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【中時新聞網 何立雯】旅遊部落客「Wendy 瑪西」分享iPhone超實用的功能，出國旅遊的航班資訊不用再問Google，只要將航班代碼透過「iMessage」傳給朋友，之後長按「航班代碼」，就能夠看到航班相關的資訊，搭乘航廈、起降時間與航班狀態通通一覽無遺，超方便的服務讓2.5萬人狂讚。

旅遊部落客「Wendy 瑪西」近日在IG上分享，最近發現iPhone有個神奇的功能，以後想找航班訊息不用再問Google，也可以問問看iPhone。只要將航班代碼用「iMessage」傳給朋友，之後長按「航班代碼」，就可以看見搭機的航廈、航班的狀態以及班機預定起飛和抵達的時間等資訊。

貼文吸引2.5萬人狂讚，不少網友留言大讚實用，「真的很方便」、「這隱藏版功能太厲害」、「太酷了吧！以前都不知道」、「這個也太酷！！第一次知道」、「超方便的很可以」、「下次出國可以試試看，太實用了」。

另有網友實測表示，是不是只有限定特定的航空公司，對此有網友解答說，如果只輸入航班代碼卻找不到相關資訊，可以在代碼前面加上「航班：」或「航班編號：」等關鍵字重傳一次，這樣就能蒐到了。

還有內行網友指出，除了在iMessage傳送相關訊息可以蒐到，也可以直接在iPhone內見的備忘錄上輸入航班代碼，同樣也可以搜到相關的航班資訊。

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