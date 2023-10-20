士電重電事業爆單，20日股價逆勢上漲

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士林電機19日法說會宣布，重電事業因台電強韌電網計畫、美國拜登政府兆元基礎建設，美國電力公司增添或汰換大型變壓器等重電設備而獲益，目前爆單，大型變壓器交期1年半年，小型變壓器交期也達1年，交期最長看到2027年。明年重電事業營運目標追求兩位數成長。

士電營運報喜，20日股價逆勢上漲3.0元而以104.5元開出，盤中最高達106元，目前漲幅近1％。

士電上半年EPS由去年同期的2.26元增至2.66元，前三季合併營收243.51億元，年增6.95％，改寫同期新高。第四季向來是淡季，但士電預期優於去年同期，成長動能來自台電強韌電網計畫、能源轉型及外銷，今年全年營收及獲利將追求兩位數成長，拚連續第三年改寫新高。

士電四大事業群，今年只有自動化事業群衰退，主因是台灣景氣復甦遲緩，機械產業及工具機出口衰退所致，自動化事業明年營運靠外銷，尤其中東市場大幅成長。重電事業今年業績表現一枝獨秀，電裝品、機器及開關等事業今年持平或小幅成長，

士電重電事業因應國內及外銷需求，今年斥資10多億元，在新竹湖口廠建重電新廠、小型廠房，預計2024年底前完工，2025年首季投產，加上倉庫改為簡易工廠，年產能可增加25％。