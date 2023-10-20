2023長榮航空線上旅展 機票最低72折起 抽環遊世界

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長榮航空（2618）10月22日00：00起至11月26日24：00止，將於官網推出「2023長榮航空線上旅展」，除了祭出超殺機票價格最低72折起，也推出機票「飛到飽」環遊世界的抽獎活動，11月每周二，周周抽出1名全年飛到飽（不限次數）經濟艙機票得主。

此外，更特別嘉惠「無限萬哩遊」會員可提前一天於10月21日00：00起在長榮航空官網「會員優惠購票專區」購買成人的個人機票，即可享有會員專屬優惠。

長榮航空於「2023長榮航空線上旅展」精選超激省機票包含亞洲各大熱門景點，桃園-曼谷來回未稅價4,588元起、桃園-沖繩來回未稅價5,588元起、桃園-澳門來回未稅價2,388元起、桃園-香港來回未稅價4,188元起。

此外，長程航線則有即將邁入盛夏的桃園-布里斯本來回未稅價只要19,633元起，今年最超值優惠。

「飛到飽 我送你」，2023長榮航空線上旅展送你一整年機票。自10月22日起至11月26日止到長榮航空官網購票，除了享有機票最低72折起的優惠外，更可獲得長榮航空2024年各區域「飛到飽」機票抽獎資格，在11月份的每周二，周周抽出一名全年飛到飽（不限次數）經濟艙機票得主。

11月7日抽出東南亞航線、11月14日抽出日韓航線、11月21日抽出歐美航線，11月28日則祭出最大獎，將抽出全球不限航點機票！越早買、買越多，中獎機會就越高，馬上實現出國說走就走的美夢。

長榮航空桃園-沖繩航線每週飛航7班，將自10月29日起增班至每周14班，每天2班直飛沖繩感受度假悠閒風情。

2023長榮航空線上旅展除了推出沖繩超激省機票價格外，想體驗沖繩一日快閃的民眾，請點選長榮航空專案活動購票專區並輸入專案活動代碼【FUNOKA】，即可享有一日往返沖繩最低未稅價4,760元起的優惠價格，省下機票與住宿費用。

2023長榮航空線上旅展網站www.evaairitf.com，提供各項機票優惠以及好康活動資訊供民眾參考，對於近期即將出國，或是準備開始規劃未來旅遊行程的民眾來說，2023長榮航空線上旅展就是您最超值的旅程起點！