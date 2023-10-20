荷沐莊園「拾秋饗宴」邀您共饗生活之美

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元啟開發源自2006年，由一群對建築充滿熱情的專業人士創立，以興建廠房、別墅、商辦與大樓等業務為主，而後於2008年成立元啟建設，戮力發展精緻好宅建築，拒絕相互複製的建築規劃，堅持從零到好全心擘劃，以住戶實際的需求出發「蓋一間能實現夢想的房子」，版圖橫跨台北淡水、桃園中壢到新竹竹北，尤以竹北為大宗，對品質的堅持以及對細節的嚴謹，讓建築跳脫商品視角，成為一棟有感覺的人文居所，正是因為這樣的堅持，深獲在地肯定，作品圓滿完銷，更在竹科菁英心目中占有一席之地。

這些年，元啟開發不僅深耕領域專業，也擴展事業版圖，期盼將對建築的熱情與真誠，落實於生活，把對建築的情感延伸至居住其中的住戶，從建設、室內設計、家事管理、生活美學到永續售服等，打造舒適愜意的理想家居，圓滿人們對美好生活的追求。

這樣的理念，在荷沐莊園裡大大實現，並且將城市裡罕見的生態湖放入社區之中，在荷沐莊園裡的住戶，不只朝夕可與自然相伴，更可親自感受四季的變化，看青秧成長、稻穗轉黃、白千層開花，遼闊的視野搭配療癒的生態，讓都市居民有了親自然、近繁華的新選擇，受惠如此豐沛的節氣感，因此產生了「拾秋饗宴」念頭，想邀請對元啟開發有興趣的人、對荷沐莊園好奇的人，或是喜愛自然的人前來一探究竟。

「拾秋饗宴」以喚醒五感為出發點，期待前來參加的人們，放開感官徹底感受身居自然的美好，透過DIY園藝植做，熟悉土壤的觸感與葉脈的紋理；親自搗壓桔醬，讓金桔的酸甜芳香竄入記憶中，留存於此刻。

與自然這麼靠近的距離，就是荷沐莊園裡每天的生活，千坪生態秘境讓季節在身邊流轉，25-45坪的精心規劃，穠纖合度於現代人的生活所需，滿足身心靈的多重渴望。

荷沐莊園「拾秋饗宴」活動將在2023年10月28號星期六正式舉行，下午1點到5點，在中壢區圓光路二段506號旁開幕，活動免費，席次有限，請速洽粉絲專頁或致電03-498-5807報名參加。

荷沐莊園｜25-45坪｜千坪生態秘境

賞屋專線：03-498-5807

接待中心：桃園市中壢區圓光路二段506號旁