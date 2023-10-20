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陸商務部：維護國安 對特定石墨物項實施出口管制

石墨是製造電動車的主要原料。圖／Unsplash
石墨是製造電動車的主要原料。圖／Unsplash

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大陸商務部、海關總署20日聯合發布關於石墨物項出口管制公告，將先前實施臨時管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項正式納入兩用物項出口管制清單。商務部表示，這是根據維護國家安全和利益需要，中方實施出口管制正常調整不針對任何特定國家和地區。於今年12月1日正式執行。

香港經濟日報20日報導，石墨是製造電動汽車的主要原料。每輛電動汽車的電池組平均需要50～100公斤的石墨來製造陽極（電池的負極），大約是鋰用量的兩倍。

商務部會同海關總署公布關於優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告，將先前實施臨時管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項正式納入兩用物項出口管制清單；同時，取消對爐用碳電極等5種主要用於鋼鐵、冶金、化工等國民經濟基礎工業的低敏感石墨物項的臨時管制。上述政策將於今年12月1日正式執行。

商務部指出，中方此前已經向相關國家和地區作了通報。對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法。大陸作為全球最大的石墨生產國和出口國，長期以來，堅定履行防擴散等國際義務，根據維護國家安全和利益需要，依法對特定石墨物項實施出口管制，對部分石墨物項實施臨時管制。

近期，大陸政府依據「出口管制法」規定，對石墨物項臨時管制措施進行全面評估，並作出有進有出優化調整的決定，體現了統籌發展和安全的管制理念，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球供應鏈產業鏈安全穩定，有利於更好維護國家安全與利益。中方實施出口管制正常調整不針對任何特定國家和地區，出口符合相關規定的，將予以許可。

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