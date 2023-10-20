英特爾推AI PC加速計劃 提升PC體驗

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英特爾19宣布啓動AI PC加速計畫（AI PC Acceleration Program），透過與100多家ISV夥伴合作，發展出300多項AI加速功能，以提升多項PC體驗，以加速AI在整體PC產業的發展。

英特爾表示，AI PC的出現是PC產業的重要轉捩點，越來越多軟體透過AI和 ML 演算法強化自身應用功能。英特爾憑藉中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）和神經網路處理器（NPU）的強大架構，將人工智慧軟體的效能和能源效率最佳化。

英特爾執行副總裁兼客戶端運算事業部總監Michelle Johnston Holthaus認為，軟體領導力是AI PC 體驗的關鍵。英特爾擁有獨特的優勢，以打造開放的生態系方式領導產業發展。英特爾將在促進連結與創新上扮演積極的角色，推動全新的PC使用案例和體驗。

AI PC加速計劃為獨立硬體供應商（IHV）及獨立軟體供應商（ISV）串聯英特爾的資源，包括 AI工具鏈、共同開發、硬體、設計資源、技術專業和共同行銷機會。

這些資源能夠幫助生態系合作夥伴充分利用Intel Core Ultra處理器的技術和相容硬體，將AI和機器學習（ML）的應用效能最大化；催生出全新的使用案例，讓AI PC生態系的解決方案能夠連結到更廣泛的 PC 產業。