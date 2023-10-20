《金融》瑞銀資產管理：盡職治理的未來展望(2-2)

【時報記者任珮云台北報導】瑞銀資產管理認為，關於如何因應系統性風險，資產所有人和管理機構應考量本身的能力或效率，能否就特定議題採取有效行動，不論獨力或共同合作，從政策層面和公司層面出發，思考是否真的適合透過盡職治理，而達到預期結果。在系統性風險方面，投資人直接與公司議合，雖然是盡職治理的重要一環，但是也有其侷限，還需要配合整體的策略，改變遊戲規則。配套政策可能包括支援相關法規和獎勵措施，調整減碳經濟，投資新興科技，或是創造氣候解決方案的需求；也可透過產業及價值鏈的參與，共同因應產業整體的挑戰。

瑞銀資產管理表示，獎勵措施的挑戰、同業搭便車的風險，當然很多。在管理這些問題時，主動式資產管理公司通常專注於特定的盡職治理活動，提高個別投資組合的相對績效(α係數)，也就是優先處理個別公司投資機會或風險的結果，而不是從系統性風險著手。雖然透過成本/獲利分析因應系統性風險，適用於所有資產管理公司，但也有人主張這種做法更適合被動式投資策略，以強化β係數。資產管理公司如果確實積極處理各種系統性風險，表示他們重視與客戶長期合作的價值，致力因應最大的挑戰：在各種資產組合中，尋求永續、長期的報酬表現。

瑞銀資產管理進一步表示，可惜的是，即使釐清了盡職治理目標，公司議合仍然有巨大的挑戰。要有能力評估議合的進度和議合成果，提出報告，有賴於系統性的議合方法，包括掌握公司的具體目標和互動，也要有適當的系統和流程配套措施，讓投資人清楚掌握各種活動與報告成果之間的相關性。進展和成果指標需要與活動指標互補，質性報告也要有案例研究進一步充實，具體說明與公司合作推動了哪些工作和成果(理想情況下應載明議合企業對象)。此外，資產管理公司的具體貢獻也要提高透明度。可以採用議合管理系統，設定及追蹤目標，資產管理公司即可藉此佐證，在何時、以什麼方式向議合對象提出了關切議題及可能的解決方案(後續是否採用)。如此一來，活動與成果之間才能夠建立可信的相關性(並非因果關係)。

瑞銀資產管理提出，投資人的貢獻，尤其是在合夥關係中，需要透過更進化的方法來實現，議合要有更明確的焦點(重質不重量)，以投資為中心，掌握充分資訊，而且真正做到雙向溝通，在投資人及議合公司之間有效交流訊息。換句話說，資產管理公司與企業議合之際，要能夠產生具體助益，可能的貢獻例如：專有研究及參考指標工具；從產業知識中獲得的見解；供應鏈及關鍵驅動力；對產業資本配置的認識；整個生態系統或各企業的關係管理或人脈。最後，投資人要有一套方法，有效估算議合及其成果對於投資和真實世界結果有何影響，或是否相關。議合目的如果著重在個別公司/投資組合在一般持有期間內(α係數) 的投資機會和風險，則理想情況下，投資人應該評量(或至少估算)本身對投資績效的影響程度。然而，盡職治理的成效分析，仍有重大的挑戰和侷限，因為股價和其他指標同時受到其他各種變數影響。除了關鍵的因果關係之外，議合成果及相關的績效影響力，可能也難以在短時間內達成。

總結來說，體認以上的種種侷限，透過案例研究質性描述成果，以及對績效有何正面影響，並根據現有研究，量化估算議合對績效的影響力，這些做法都能夠實質改進現有的實務。議合目的如果著重在系統性風險的真實世界成果，對長期市場報酬的影響，則投資人就需要評量真實世界的指標，提出報告。舉例而言，同時針對多家公司或專責的議合方案，評量整體投資組合標的公司的碳排放或減碳淨零比例。