2023國際智慧能源週 海大產業合作成果亮眼

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2023台灣國際智慧能源週10月18日於南港展覽館一館盛大開展，國立臺灣海洋大學全速推進淨零排放浪潮，於K區0807攤位與合作企業富連海能源科技有限公司、台灣明耐洋流發電設備有限公司、源達機電科技有限公司、聯達行股份有限公司以及社團法人台灣海洋能發展協會等展現新能源創新技術，以「海洋資源、能源無限」為主軸，為臺灣能源自主提供專業解方。蔡英文總統參觀行程也特地安排海大攤位，了解近期海大的前瞻研究成果。

海大積極回應國家能源發展政策，致力於再生能源研發，並持續完善國內海洋能源產業相關技術及培育產業發展所需人才。富連海能源科技有限公司做為國內波浪能發電的先行者，主要展出的技術為海陸兩用多軸式波浪能怪手，利用多軸式設計，可以擷取波浪的多向性能量，且浮筒直接連結直驅發電機，隨波擺動發電，響應快速，能量轉換率高，並可搭配各類平台或載具靈活配置，適應各種環境。

另，在臺擁有多年海事經驗的聯達行公司，展出子公司-以科國際海洋能源(I-KE International Ocean Energy)獨有的波浪能發電技術，採用點吸收器浮動裝置單元，可安裝在現有的海洋平臺結構上，具有防颱、防蝕、結構易調整、環境友善及維護簡易等特性。源達機電則展示無源自變距、雙向海洋能高效捕獲的潮流發電機組，能夠解決孤立島嶼及海上平臺等中大型設備的用電問題。台灣明耐洋流及社團法人台灣海洋能發展協會也展示她們最新的技術發展及未來願景。

本次海大校內老師展出包含：海洋工程科技中心展出離岸風電與海洋能源關鍵技術開發與應用，透過國產5G O-RAN設備組成 5G專網環境，並規劃佈設感測儀器，結合海大岸上型風機與海大海洋能測試場，以海洋大數據收集為應用目的，收集海面風流、波浪流、洋流等大氣環境資訊，以及以加速度器偵測離岸風電設備之震動數據，經過岸基風電站、海上工作船、陸上與海上變電站等四種場域安裝驗證海洋5G O-RAN應用實績，未來可延伸兩種以上應用情境，包含海上郵輪內部專網覆蓋與海上航運貨櫃與冷凍櫃AIoT裝置無線傳輸。

機械系周昭昌教授也提出再生能源發電不穩定的解方，海大與金屬工業研究發展中心及國家原子能科技研究院產學合作研發「風光創能結合不同電池儲能之測試案場-風況與儲能之無線數據擷取與監視系統」，已建立東北角首座風力發電結合液流電池技術之驗證場域，期望未來能夠協助離岸風電上下游業者掌握更多的發展趨勢與契機。

日前獲得台灣創新技術博覽會發明銅牌獎的造船系柯永澤名譽教授技術「擋浪船」能為離岸風力發電建置工程研發一種有效延長可施工天數；機械系溫博浚副教授「無人機救災之影像感測與分析實務人才培訓班」可以培養出風力發電巡檢、救災巡檢等專才，且產業應用範圍非常廣；光電系李弘彬教授技術「離岸風機水下結構物防蝕系統模擬與實証試驗」可保護離岸風電水下基礎，預防各種海洋腐蝕現象的發生；河工系臧效義教授技術「海域波浪特性分析」提供海域各波浪週期條件的發生機率及海域各波浪週期條件的累積波能，可做為波能轉換器(WEC)測試的前期設計參考；機械系林鎮洲教授技術「具優化氣室幾何造型之L形振盪水柱式波浪能轉換器」可提昇其能量捕獲效率，預期能降低波浪能發電成本。

本次展覽中，國立臺灣海洋大學探討「海洋資源，無限能源」潛力，全速推進淨零排放浪潮，積極回應國家能源發展政策，致力於再生能源研發，並持續完善國內海洋能源產業相關技術及培育產業發展所需人才！於K區0807攤位與合作企業共同展出，歡迎參觀。