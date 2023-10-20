《其他股》產學合作 東森王令麟：AI擘劃美麗健康大未來

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【時報記者郭鴻慧台北報導】東森(2614)集團舉辦第二屆「台大東森生技產學高峰會」，聚焦「AI創建-美麗健康新經濟」主題，邀請產學界的重量級專業人士參與。東森集團總裁王令麟表示，非常感謝台灣大學，台灣最高研發學府願意走向產業，將研發的能量提供給業界，投注在產品升級上。

今年恰逢東森自然美成立52周年，王令麟表示，東森自然美全球銷售已超過1億件商品，過去的自然美專注消費者的美麗，未來的自然美，將同時促進消費者的健康，對消費者而言，健康與美麗已分不開，2025年台灣將進入超高齡社會，目前台灣已有400萬人口超過65歲，全球許多國家也都邁向熟齡社會，這一波銀色商機，相信將為自然美帶來未來30年的榮景。

此次高峰會於台大霖澤館國際會議廳隆重舉行，現場邀集了東森集團總裁王令麟、台大研發處研發長吳忠幟、生化科技系主任李昆達、副教授陳彥榮、弘光科大副校長暨東森自然美教育長張聰民、華陀扶元堂生技董事長朱溥霖、喬依董事長劉秋江、陞醫生技董事長謝儒生等重要嘉賓，共同探討台灣健康產業的最新發展及未來走向。

王令麟說，東森在去年在保健+美妝銷售90億元，今年會突破110億，東森的全通路支持產品銷售，尤其草莓網以及東森直播，將產品銷售的全球華人世界，今年1~9月，東森直播營收已超過7億，9月開始與阿里巴巴的三場直播合作，已累計觀看人數突破1120萬，創下2.6億台幣的銷售佳績，10月初東森CHANNEL 5正式開播，未來更將擴大東森自營品在直播通路的銷售。

東森民調雲發表了2023消費者健康美麗意識大調查。研究顯示，僅有2成民眾自認為健康狀況良好。睡眠品質、視力及體力變差被視為最主要的健康困擾。針對如何增進健康，消費者普遍選擇健康檢查、補充保健品、飲用健康養生食品及多運動。在美麗意識方面，僅有1成民眾對肌膚狀況感到滿意，民眾普遍選擇增加充足的睡眠、使用保養品以及飲用健康養生食品作為解決肌膚問題的主要方式，超過9成的民眾認同細胞治療等生物科技將是未來延緩老化、促進健康和美麗的重要方式。隨著AI時代來臨，超過一半的民眾願意透過AI肌膚檢測技術了解自己的肌膚狀況，為因應AI趨勢，東森自然美與玩美移動也共同發表了「AI肌膚檢測」的成果。