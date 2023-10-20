《美股》焦點股：特斯拉壓垮電動車股；網飛、台積電ADR飆漲

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●特斯拉周四股價重挫9.30%，收在220.11美元，市值蒸發逾700億美元。分析師質疑特斯拉能否維持多年來有別於其他同業的高速成長。

特斯拉第三季營收、獲利和毛利率都落後市場預期，執行長馬斯克在與分析師的財報電話會議上表示公司仍會繼續降價，同時對利率高漲可能影響買氣表達擔憂，並坦言因經濟前景不明，特斯拉正在猶豫在墨西哥設廠的計畫。

這和馬斯克去年信心滿滿的樣子迥然不同，當時他表示特斯拉能「抗衰退」。

馬斯克發出的需求警告使電動車類股湧現拋售賣壓，Rivian Automotive、Lucid Group和Fisker等電動車新創公司跌幅介於4%～5%，福特等傳統車廠收跌近2%。

●台積電ADR大漲3.69%，收在92.91美元，換算台股價格為600.63元。該全球最大晶圓代工廠召開法說會，其第三季財報優於市場預期，第四季以美元計營收估季增約11%（預測中值），總裁魏哲家表示長期毛利率可望維持在53%水準不變。此外，台積電維持今年資本支出目標為320億美元不變，並看好3奈米製程業務的成長前景。

●網飛（Netflix）飆漲16.05%，收在401.77美元。該串流媒體巨頭上季獲利、訂戶增長意外強勁，反映打擊寄生帳號和推出附廣告訂閱方案的策略發揮成效，該公司並宣布調漲部分訂閱價格。

根據LSEG所做的分析，網飛第三季全球新增訂閱用戶達到近900萬個，遠超出華爾街分析師預期的新增600萬用戶，並創下2020年第二季新冠疫情剛爆發以來最強勁的增長。

網飛調漲部分訂閱價格，無廣告基本方案和高級方案在美國的月費均提高3美元，分別為11.99美元和22.99美元。無廣告高級方案在英國的月費調漲2英鎊，在法國調漲2歐元。