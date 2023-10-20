針對中東美航母？俄曝在高超音速飛彈射程內

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 楊幼蘭】俄羅斯總統普丁18日做出重大宣布，透露他指示武裝Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈的米格（MiG）-31K/I戰機在黑海中立空域進行常態化巡邏。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）19日報導，普丁說，米格-31戰機裝有「匕首」飛彈系統在內的武器，而眾所周知，這些系統的射程超過1000公里，速度達9 馬赫。他並強調，這戰略行動是在因應中東持續升高的不穩定情勢。

值得注意的是，美國海軍在靠近以色列的東地中海部署了「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）和「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）兩支航母打擊群，而廣泛認為，這是普丁這麼做的重要誘因。隨著武裝「匕首」的米格-31巡邏，將影響射程內的東地中海美方軍備。

自10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，雙方爆發激戰以來，美國大幅增兵，部署中東及鄰近地區。除了兩支核動力航母打擊群外，還有第6艦隊旗艦兼兩棲指揮艦「惠特尼山」號（USS Mount Whitney, LCC 20）、A-10 攻擊機、F-15E戰機和B-1B 轟炸機，以及各式其他資源。

由於以巴緊張局勢升級，敘利亞、黎巴嫩武裝組織「真主黨」，甚至伊朗都可能捲入，美國阻止其他勢力介入的可能性不斷增加。而各方高度關注的，就是俄羅斯會因維護在敘境的大量軍事設施，致力防止敘利亞政府垮台，最後也可能捲入。