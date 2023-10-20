國衛院發現新穎肢端黑色素癌分子標記與標靶

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國家衛生研究院20日發布，癌症研究所助理研究員沈哲宏領導團隊與高雄醫學大學及日本九州大學合作，進行跨國肢端黑色素癌研究，以組織免疫染色結合臨床特徵分析87名受試者的癌組織檢體，在惡化程度較高及存活時間較短的受試者檢體發現顯著高量的瞬時受體電位褪黑素蛋白TRPM1表達。研究團隊更進一步解開TRPM1調控癌細胞惡性化的關鍵分子機制，並提出可能的治療策略。

肢端黑色素癌是一種惡性皮膚癌，主要發生在手掌、腳底、手足指甲床等區域，常發生於亞洲人、拉丁美洲人、非洲人等非白人族裔中。陽光中的紫外線造成基因突變是黑色素皮膚癌的成因之一，已知約有將近50％的黑色素皮膚癌帶有BRAF基因突變，可使用BRAF抑制劑進行標靶治療。然而在肢端黑色素癌發現的BRAF基因突變率極低，表示肢端黑色素癌的成因與黑色素皮膚癌不同，但也意味著肢端黑色素癌目前仍缺少有效的治療標靶。

TRPM1是細胞膜上可控制鈣離子通透細胞的蛋白，正常存在皮膚和眼睛的色素細胞，目前對TRPM1參與調控黑色素皮膚癌的侵襲及轉移能力的分子機轉研究尚不清楚。研究團隊藉由透過監測胞內鈣離子濃度和鈣離子訊號傳遞激酶CaMKII的活性，發現TRPM1的大量表現會增加細胞內鈣離子濃度，提升CaMKII的活性，進而活化下游蛋白激酶B（AKT）的訊息傳導路徑，促進細胞生長、移行、侵犯及肢端黑色素癌惡性化。

研究團隊從受試者提供之檢體成功分離並培養了台灣本土TRPM1高表達肢端黑色素癌細胞株CA11，在細胞實驗中證實CaMKII抑制劑KN93能壓制CA11細胞生長、移行和侵犯能力，在動物模型實驗中也觀察到KN93能夠顯著抑制CA11腫瘤生長，顯示抑制CaMKII活化可作為壓制TRPM1促癌能力的潛力治療方向。

過去已知黑色素癌常見的基因突變極少發生在肢端黑色素癌，因此肢端黑色素癌缺少有效標靶藥物。此研究找到新穎TRPM1參與肢端黑色素癌惡性化途徑，除了揭示TRPM1可作為肢端黑色素癌惡化的新分子標誌外，也評估抑制其下游CaMKII活性作為肢端黑色素癌的治療策略的潛力。期待研究結果可作為未來肢端黑色素癌治療上的參考，對相關藥物與療法的研發有所助益。