陸工信部長見庫克 喊話蘋果繼續紮根中國

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大陸工業和信息化部部長金壯龍19日在北京會見蘋果公司執行長庫克，雙方就蘋果公司在華發展、產業鏈供應鏈合作等議題交換意見。金壯龍表示，希望蘋果公司繼續紮根中國、投資中國。

根據大陸工信部官方微博「工信微報」表示，金壯龍在會見時表示，中國支持建設開放型世界經濟，將全面取消製造業領域外資准入限制措施，擴大數位產品等市場准入。希望蘋果公司繼續紮根中國、投資中國，進一步提高對華合作層次和水準，積極參與中國新型工業化進程，實現互利共贏。

庫克表示，蘋果公司願意積極參與中國經濟高品質發展，在華持續推進綠色製造、智慧製造，不斷豐富開發者生態，支持產業鏈供應鏈夥伴共同成長。

事實上庫克此次訪中可謂馬不停蹄，接連會見大陸商務部長王文濤、大陸國務院院副總理丁薛祥，以及金壯龍。

庫克19日也會見丁薛祥。丁薛祥表示，對外開放是中國的基本國策，中國對外開放的大門只會越開越大，中方願為包括蘋果公司在內的外資企業在華發展提供更多機遇，創造更好環境和條件。中國高度重視發展數位經濟，致力推動數位經濟和實體經濟深度融合。歡迎蘋果公司積極參與中國數位經濟發展，深化投資合作，實現優勢互補、互利共贏。

庫克表示，蘋果公司堅持經濟全球化方向，對中國市場前景充滿信心，願在高端製造、數字經濟等領域加強與中國的合作。

而庫克18日見王文濤時表示，蘋果公司珍視在大陸30年發展所取得成績，支持美中兩國政府加強溝通對話，維護和發展穩定雙邊經貿關係，為雙方企業務實合作創造良好環境。

王文濤則表示，中國將堅定推進高水準開放、持續擴大市場准入，致力於營造市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎包括蘋果公司在內的跨國公司共用大陸市場紅利，實現共贏發展。