未分配盈餘潛力 法人看好這幾檔金融股

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金管會預告「金控以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金相關規定」草案，明定各金控若要以法定盈餘公積、資本公積等配息，需符合四大財務要件。經查23H1金控財報加上23Q3自結盈餘，未分配盈餘低於其他權益項的金控為國泰金、開發金、新光金及國票金。2023年由於金融市場波動影響淨值較2022年為低加上無防疫險理賠影響，大部分金控股利政策上將以獲利表現為主。

金管會預告「金控以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金相關規定」：

金管會預告「金控以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金相關規定」草案，明定各金控若要以法定盈餘公積、資本公積等配息，需符合四大財務要件並最後得經金管會核准。四大財務要件包含:

（1） 資本結構：分配後法定盈餘公積需達實收資本額50%，這項門檻要求最高。依各金控半年報，僅有富邦金65%達標，其餘13家上市金控全落榜，但富邦金卻在第四項的財務結構上沒達陣，等於14家上市金控都無法拿老本配息。

（2） 資本適足率：近一年金控集團資本適足率需逾120%，且各子公司應符合各業別相關資本適足性規範，如子保險公司資本適足率（RBC）需達300%、淨值比3.6%等。

（3） 財務健全度：金控及各子公司近一年財報所提列的備抵損失、備抵呆帳及各項準備都需達到相關法令規定。

（4） 財務結構及槓桿度：金控最近一年度第三季雙重槓桿比率、負債占資產比率及財務槓桿度，這三項比例均需低於同業平均水準且分別未超過115%、15%及105%。據金管會以半年報估算，第四項有七至八家金控達陣。

經查23H1金控財報加上23Q3自結盈餘，未分配盈餘高於其他權益項的金控為華南金、富邦金、玉山金、元大金、兆豐金、台新金、永豐金、中信金、第一金；未分配盈餘低於其他權益項的金控為國泰金、開發金、新光金及國票金。2023年由於金融市場波動影響淨值較2022年為低加上無防疫險理賠影響，大部分金控股利政策上無需依賴公積配股，將以獲利表現為主。