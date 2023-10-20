煮珍珠粉圓人才專業奇缺成海外創業就業大熱門

時代變化太快，學好數理化，不一定能安身立命，但現在珍珠粉圓煮得好，真的走遍天下創業都不怕！隨著珍珠奶茶變成流行歐美日國際飲品市場潮流，過去華人到海外最常開中餐館成家立業的模式，已改成開奶茶店，台北十大必喝茶飲創辦人、珍珠粉圓達人謝家豪表示，近期不斷有包括美國台灣朋友開出20萬台幣學費邀約他教授煮珍珠粉圓的技巧，為的就是開好一家珍珠奶茶店，因為這已是國人在國外想創業安身立命的最佳選擇之一，為此他特別與中華青年創業家協會、未來職業學堂合作「珍珠粉圓秘方實戰班」，教想以此創業或就業的朋友們學習如何煮好珍珠粉圓，以及分享開奶茶店的實戰經驗。

曾在台北市開設八間茶飲店面、也曾於日本心齋橋、馬來西亞雙子星熱門城區五星級飯店開設黑糖珍珠奶茶專賣店的謝家豪表示，開珍奶店最難的其實就是煮的過程，需要耗費大量的時間專注去照顧它，除要學習有技巧避免粘鍋、不入味、糖沒有吃進去外，還有就是口感是否有達到跟飲品搭配的需求，這是非常重要的。謝家豪表示，珍珠在烹煮的過程中光是把煮熟這一塊就要耗將近40分鐘，另外，依照珍珠的大小，還需做一些水量跟時間的調整，水沒有滾的話，下去就會直接就全部散掉，得到一鍋麻糬類的東西，同時，若沒有煮熟，第二次的時候，火候也會跟第一次會有落差，而這造成的表皮的口感也會有差別。

珍珠煮得好，不但可以節省材料人事成本，也能提高產品的精緻好喝的程度，好吃的珍珠是一杯奶茶的靈魂，珍珠達人謝家豪表示，這次與未來職業學堂開設的「珍珠粉圓秘方實戰班」，就是要幫助大家不用花到20萬台幣，大家一起學用性價比最合適的學費，直接得到這個技術，未來不管是要在台灣或海外創業或就業，都能夠提高成功的機率，因為餐飲的所有技術它其實是非常細微的，謝家豪會手把手把這個細微的技術基礎上交給學員，學員就可以此去做一些千變萬化的產品出來，增加創業成功與奶茶好喝的口碑勝率。

未來職業學堂課程設計團隊透露，「珍珠粉圓秘方實戰班」兩天的課程，謝家豪師傅除了主要傳授煮好珍珠粉圓的秘方之外，也會傳授他踏著新台幣的血淚，連續開到第8間茶飲店的實戰技巧，並且會贈送有關開店必備的SOP書面know-how，在實體課程結束之後，謝家豪老師也會再加所有上課夥伴自己的一個群組一年的時間，大家如果有問題可以直接在上面發問，發揮後面持續輔導的作用。本次「珍珠粉圓秘方實戰班」預計在十一月召開免費說明會，目前已有不少業內人士，以及想要學習技術後到國外開店的夥伴洽詢，值得大家密切關注。