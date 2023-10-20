麥當勞 x NewJeans這天登台開賣！ 上傳舞蹈挑戰再送驚喜好禮

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南韓麥當勞今年初宣布與南韓大勢女團NewJeans 合作，讓不少粉絲敲碗，希望在台灣麥當勞也能夠感受到NewJeans的魅力，如今終於實現了。10月25日起至11月14，於麥當勞或以歡樂送購買麥克鷄塊相關餐點，就能獲得麥當勞與NewJeans合作的潮味包裝；另10月24日起至11月8日只要透過IG參加「Chicken Dance這樣跳」舞蹈挑戰，就有機會獲得限量100組的「麥當勞驚喜好禮」。

麥當勞與NewJeans合作的聯名包裝上藏著像素圖案的可愛Bunnies，還有標誌性的8bit像素圖案，復古感設計帶出NewJeans所展示的Y2K風采。今年5月麥當勞釋出NewJeans Chicken Dance亞洲巡迴活動後，不少台灣粉絲等得心癢難耐，10月25日起，不用飛出國也能收藏NewJeans潮味包裝，包含「4塊麥克鷄塊」、「6塊麥克鷄塊」、「10塊麥克鷄塊」、「麥當勞分享盒」、「中杯冷飲杯」及「8號紙袋」。

聯名活動期間，消費者於麥當勞得來速購買麥當勞分享盒，加點指定飲料享買一送一外，更將加送「可口可樂 NewJeans 限定紀念罐（330mL）」。此次Chicken Dance亞洲巡迴活動，除了超萌又吸睛的聯名包裝登台外，更有「Chicken Dance這樣跳」舞蹈活動等粉絲來挑戰，10月24日起於台灣麥當勞官方社群平台就能看到超詳細NewJeans舞蹈教學影片，分享自己的舞蹈並標記指定字詞，就有機會獲限量100組的「麥當勞驚喜好禮」，詳情將在當日於官方社群公開。

NewJeans由三位韓國籍成員Minji、Haerin、Hyein，一位越南裔澳籍成員Hanni，以及一位韓澳雙籍成員Danielle所組成，團名寓意為像一條新的牛仔褲一樣，怎麼穿都不膩，也具有「New Genes」的意思，希望團體能成為新一代流行音樂代表。去年出道時平均年齡僅16歲，多變活潑曲風加上清新純真的臉蛋擄獲歌迷的心，一出道就累積高超人氣，專輯同樣橫掃各大排行榜。