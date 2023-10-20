應用快速基因型檢測技術 選育種畜禽好品種

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農業部畜產試驗所應用螢光引子標記的競爭性交替基因特異性聚合酶鏈鎖反應（KASPTM）技術，建置台灣有色肉雞基因檢測平臺，並進行候選基因與經濟性狀間的關聯性分析，目前已找到可影響肌內脂肪含量及種蛋孵化率的潛力遺傳標記。畜試所指出，KASPTM檢測技術除具備基因型鑑別準確度外，更能節省約40％的工作時間及30％的耗材成本。

畜試所表示，傳統畜禽育種過程常需耗費十年以上時間及大量的人力參與，而目前國際種畜禽品種選育公司多應用全基因組關聯性分析作為種畜禽選種的關鍵選拔標準，然而該種方法需要昂貴的研發投資，大多數畜產業者難以承受。

因此，畜試所自2019年開始建置種畜禽候選基因KASPTM檢測技術，迄今已協助中華民國養羊協會剔除造成努比亞山羊生長遲緩的黏多醣症基因型，並協助坤諦生技股份有限公司進行高肌內脂肪雞種選育研究，發現可提升台灣有色肉雞20％腿肉脂肪含量的有利基因型，另協助凱馨實業股份有限公司進行種蛋孵化率選育研究，發現可使不同週齡雞隻生產之種蛋皆能維持90％以上孵化率的有利基因型。

畜試所指出，KASPTM技術的關鍵在於使用帶有螢光標記的特殊引子，可準確辨識DNA序列上特定單核苷酸變異，並利用Real-time PCR儀器區分不同的螢光光譜以鑑定基因型。此技術不僅具有高通量、低錯誤率、低成本以及高效率等多項優點，更已被成功應用於如玉米、小麥及大豆等多種作物的遺傳標記選拔。

畜試所表示，將持續進行潛力遺傳標記的田間驗證工作，並擴大與產業的遺傳選育研究合作。未來，期藉KASPTM技術達到快速篩選種畜禽優良性狀表現基因之目標，以提升台灣種畜禽遺傳標記輔助選育之成效。