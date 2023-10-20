《金融》近6成民眾：估半年內房價漲幅逾3％

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【時報記者莊丙農台北報導】今年六都房屋交易前3季買氣全面走弱，皆低於2022年同期，平均每100戶不到2戶買房。不過，政府打房這幾個月下來，似乎打到交易量，但沒打到交易價。國泰金(2882)今日發布最新調查，發現民眾對於未來半年房價上漲的預期比半年前還要強，近6成民眾估房價漲幅超過3％，其中，更有45.3％認為有機會漲3~10％。

對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，本次調查結果比較顯示，合計有58.4％民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3％，也較前次調查（今年4月）增加6.3個百分點，其中45.3％民眾預期房價漲幅介於3～10％，較前次調查增加6.1個百分點，10.3％民眾預期房價跌幅超過3％，較前次調查減少6.9個百分點。

行政院會於9月底通過房屋稅差別稅率2.0方案，若順利將於年底前在立法院完成修法，最快將在2024年7月1日上路，2025年5月房屋稅開徵。針對囤房稅2.0政策對民眾買房意願的影響，58.2％的民眾認為政策對買房意願無影響，目前居住處所為承租的群體中有30.6％民眾會因為囤房稅2.0政策而提升買房意願，高於全體民眾的23.1％。整體而言，多數民眾不會受囤房稅2.0政策而影響買房意願。