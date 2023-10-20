2023嘉義農機展 寰宏農業科技展現農用資材軟實力

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2023第十七屆台灣國際農業機械暨資材展今（20）日開跑！為期四天在嘉義縣政府前空地開展，寰宏農業科技股份有限公司將在K區攤位12-13(靠近美食區旁)，提供多款具話題性的獨家農用資材及優惠專案，如明星商品「爽肥」、標榜品質型肥料的「穩肥」，及全台獨家代理銷售的花王無人機專用展著劑，資材商品滿五千元即可享九折優惠，折扣後滿五千再加碼送爽肥福袋組。現場下訂購買一棧板肥料的客戶，還可以享有免費宅配到府服務。

由寰宏農業科技獨家代理銷售的花王無人機展著劑，是目前市面上唯一可以達到農藥減量的展著劑，如要達到高展著、抗蒸散、防飄移之效果，建議用量可以稀釋500~1000倍使用，若要達到減省農藥50%~70%，建議可以稀釋50倍以達到最佳效果。

寰宏表示，新竹客戶張先生分享在使用花王展著劑稀釋1000倍效果仍相當明顯，再加上當地季節風大，尤其讚許抗飄散的效果，並特別表示在清晨有露珠的時候噴灑效果最好，跟之前使用的展著劑比較起來成效差異很大，現在已經全部都換成花王展著劑了。花王無人機展著劑KAO ADJUVANT A-200原售價5,000元/桶(5L)，嘉義農機展限時限量9折價4,500元，全年只有在農機展做折扣，有興趣的民眾可以把握今年最後這一檔折扣優惠。

「爽肥」為一款高效能UHA腐植酸融合製程的新型粒狀肥，可改善土壤活性、肥力與持水能力，提高土讓中的養分及水分利用率，連續緩慢且穩定的釋放肥份50天。有多位客人已經連續使用去年二期稻作與今天一、二期稻作，甚至有客戶表示使用爽肥後的作物收成斤數，較沒有使用前提高了30%，對於爽肥的肥效利用率感到非常滿意。

另一款「穩肥」內含高利用率的緩效氮30、磷1、鉀17，提供植物蛋白質中胺基酸及葉綠素的主要生長成份，可調節植物細胞內外水分平衡，提高作物抗病性及抗逆境能力，同時可增強稻米的穀粒飽滿度，改善蔬菜風味，整體提高作物營養價值。兩款無人機專用緩效肥「爽肥」及「穩肥」用量相同，建議用量一分地5.5至7.5公斤，一包15公斤可以使用兩分地。

除了展示多項農用資材商品外，有興趣瞭解全球最新科技植保機T25及T50的民眾，現場也有業務專員駐點提供無人植保機諮詢服務，歡迎蒞臨前往參觀選購。