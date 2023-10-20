凱基證券打造數位創新智能服務中心 獲頒IDC未來企業獎

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凱基證券積極推動「數位躍升」策略，打造數位創新智能服務中心，獲頒IDC亞太區未來企業大獎「未來工作創新獎」。

凱基證券期望透過導入流程自動化機器人（RPA），採用數位化及流程改造思維，達成自動化作業及人機協作創新之目標，提供公司內部所需的敏捷性、可擴展性和彈性的數位工作新模式。

例如縮短開戶等待時間，增加作業效率提升客戶體驗，展現出「以客戶為中心」、「創業家精神」的企業價值。

凱基證券亞太區資訊長黃榮林表示，此次獲頒「未來工作創新獎」殊榮，顯示公司持續追求卓越與創新的態度獲肯定。凱基證券2019年起導入流程自動化機器人，近三年內共創建105項數位智能服務(Digital Copilot)。

黃榮林說，在業務領域上，轉變項目含括：生產管理、人資管理、財務管理、行政管理、公司治理、風險管理、法令遵循、資產管理等八大面向，除有效提升作業效率外，對於企業永續經營也帶來實質的助益，基於數位轉型推動成效卓著，導入的範圍除凱基證券及國內子公司，更將創新的未來工作模式推展至海外子公司。

另外，結合數位科技及流程改造設計，凱基證券打造出人機協作之數位工作新模式，透過數位智能服務（Digital Copilot） 重塑自動化作業機制，實現簡化繁瑣作業流程、降低重複性人工作業、增加作業處理量能、提高服務品質、建立作業流程標準化，提高營運效率獲得多項具體的成效。

包含資訊安全效率提高97％、文檔管理效率提高95％、開戶檢核作業效率提高98％等，更運用數位力、科技力持續推動金融商品綠色數位化。

展望未來，凱基證券以優化顧客體驗及企業永續經營為出發點，將持續積極發展金融科技創新、數位服務創新、管理創新、並將RPA運用於實務，為客戶、員工、股東和社會提供永續的金融解決方案，藉由創業精神與創新能力，實現成為亞洲領先的金融企業的願景，成就客戶迎向富足人生。