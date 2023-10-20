達明機器人與陽明交大研發混合實境機器人

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達明機器人與陽明交大合作，共同研發混合實境機器人，參加美國紐奧良的自動化與機器人年會ROScon 2023展示，吸引參觀人潮。

達明機器人、陽明、交大共同研發，利用混合實境(MR)規劃機器人路徑的新技術，以直覺式的手勢設定AI協作機器人路徑，讓第一線人員更快的完成工作目標，並於10月18到20日在美國紐奧良的自動化與機器人年會ROScon 2023展示，吸引參觀人潮。

有別於以往自動化流程由平面螢幕檢視及操控機械，這項混合實境技術具備手勢識別功能，只要帶著MR眼鏡，透過攝影機即可檢視操控者、機器人與環境之間的對應關係，並追蹤和辨識手部動作，用以規劃虛擬路徑，並於現實環境實際執行路徑。混合實境搭配具智慧視覺的達明AI 協作機器人，能以卓越的精確度和效率執行任務，更增強人機互動，提高自動化行業的生產效率。

達明機器人以AI重新定義下個世代的協作機器人TM AI Cobot ，AI與在學術領域已被廣泛運用的ROS (Robot Operation System)，為自動化開發者提供全方位的平台。

達明機器人培訓中心為使用者提供ROS全面的教學資源和技術支援，並領先市場無縫接軌ROS2系統，無需獨立處理整合視覺功能的複雜性，可直接採集影像數據，大幅提升使用效率。