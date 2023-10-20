搶黑金商機 台北天成大飯店「天成17CAFE外帶店」登場

台北天成大飯店全新品牌「天成17CAFE外帶店」嶄新亮相，延續拾柒Cafe'的好味道，一樓街邊店主打外帶客群，飯店自烘咖啡每杯銅板價85元起，搶進百億的外帶咖啡市場，即日起推出開幕限定早餐優惠，凡於上午8點至9點半購買任一咖啡品項，即贈花比麵包坊手工麵包，加入Line官方帳號消費還可累積咖啡點數抵消費，除了豐富的咖啡品項，店內也提供手作西點、台灣好茶等飲品，另設有選品專櫃遴選特色伴手禮與台灣在地好物，多角化經營希望服務到不同族群的消費者。

「天成17CAFE外帶店」是全台唯一主打星級飯店自家烘焙咖啡，店內咖啡師資歷豐富，擁有SCA國際咖啡師證照、SCA國際烘豆師證照以及TQUK國際吧台師證照，精選中美洲、非洲與亞洲等地的咖啡生豆，以人工細心揀選，在地新鮮烘焙，依照每款咖啡豆的風味與特色，選擇適合的焙度，表現出豐富的均衡口感，讓風味細膩呈現。義式配方豆以巴西、肯亞、瓜地馬拉、曼特寧四個產區為主，提供美式、拿鐵與各式風味的義式咖啡，每杯售價85元起，特調氣泡美式是以Espresso搭配果香氣十足的氣泡飲呈現，有橙皮、蘋果以及百香果可以挑選，每杯售價100元起，四款單品手沖則以藝妓最為推薦，藝妓優雅的花香伴隨柳橙、莓果香，凸顯咖啡豆原有的風味，甜感悠長，酸度柔和，乾淨明亮的口感，著實耐喝，每杯售價130元起。

天成17CAFE外帶店呼應環保議題，特別挑選台製廠商出品的外帶杯，無須再多一層額外使用隔熱杯套，外層獨特的絨毛設計可耐熱120度有較佳的隔熱功能，而容器外層的發泡可達93％自然分解，材質較安全也達減塑的目的，杯身設計以幾何圖形呈現大塊的多邊形，使用靛藍色、白色、灰色作為重點色系，同步也推出天成17CAFE保溫杯，沉穩的視覺風格襯托出簡約與純粹，誠如單純想把一杯咖啡煮好的精神。

除了豐富的咖啡品項，店內也提供手作西點、台灣好茶、鮮榨蔬果汁與特色風味酒精飲品。由飯店西點師傅操刀，分別有蜂蜜磅蛋糕、瑪德蓮、達克瓦茲與手工餅乾等多款手作西點，每款售價30元至50元不等。針對不喝咖啡的消費者也提供果汁、茶的選項，茶品特別挑選木柵區張協興茶行產製的鐵觀音，傳統炭焙製茶技術造就獨特的香味與品質，每杯售價75元，而鮮榨蔬果汁挑選新鮮蔬果每日食材自由變換，每杯售價85元。

店內不只咖啡飄香，複合式經營另設有選品專櫃，因應飯店近80％的住客皆為國際旅客，集結各式「台味」伴手禮與文創選品，讓旅客延續旅程美好。伴手禮飯店自家烘焙咖啡豆、濾掛咖啡組，天成文旅-繪日之丘紅茶方塊酥，張協興茶行鐵觀音茶葉牛軋糖、太妃糖等禮盒，在地精緻選品則有台灣風格城市啤酒杯、插畫明信片、花磚磁鐵、復古茄芷袋、復古風存錢筒等，另有台灣在地陶藝工作室DUAHO所出產的陶製器皿以及手作達人手工印章口金包、面紙布套。