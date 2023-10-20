台北房市回溫 需求面維持偏熱「黃紅燈」

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台北市政府地政局今（20）日公布2023年第2季台北市房市指標溫度計，單季供給略增、需求略減，價格仍居高，量能偏冷；總體來說，需求面的指標溫度計，維持「偏熱黃紅燈」。

台北市政府地政局今天公布2023年第2季房市指標溫度計。住宅市場供給面方面，由偏冷黃藍燈轉穩定綠燈，構面分數上升；需求面維持偏熱黃紅燈，構面分數下降；交易價格面維持過熱紅燈，構面分數持平；交易量能面維持偏冷黃藍燈，構面分數上升；負擔面則由偏熱黃紅燈轉過熱紅燈，構面分數上升。

地政局指出，受到核發住宅類使用執照宅數及住宅建築貸款核准金額指標上升影響，構面分數由4.00分上升至4.50分，雖仍低於前1年同期（綠燈5.25分）惟高於前5年均值（4.45分）及前10年均值（3.93分），近期市場供給略有升溫。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期供給尚稱穩定。

需求面方面，第2季維持偏熱黃紅燈。受到每千戶購屋家戶比指標影響，構面分數由7.33分下降至7.00分，惟仍高於前1年同期（綠燈6.00分）、前5年均值（5.58分）及前10年均值（5.07分），近期市場需求持續偏熱。

觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期需求緩步成長。

至於交易價格面，第2季維持過熱紅燈，構面分數與前1年同期持平，惟高於前5年均值及前10年均值，市場價格持續居高

地政局指出，第2季各項指標及構面分數仍居高不下，構面分數已連續6季維持10.00分，與前1年同期持平（紅燈10.00分），高於前5年均值（9.20分）及前10年均值（8.71分）。

觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期市場價格趨勢持續走高。

另外交易量能面，第2季維持偏冷黃藍燈。受到買賣移轉棟數及建物買賣周轉率指標上升影響，構面分數由2.33分上升至4.00分，惟仍低於前1年同期（綠燈5.00分）、前5年均值（5.10分）及前10年均值（4.55分），近期市場交易量能仍偏弱。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期市場量能持續下降。

此外，地政局指出，在負擔面，第2季由偏熱黃紅燈轉過熱紅燈。受到房價所得比及貸款負擔率指標上升影響，構面分數由8.00分上升至9.00分，與前1年同期（紅燈9.00分）持平，高於前5年均值（8.05分）及前10年均值（8.19分），近期住宅負擔略升。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期住宅負擔仍高。