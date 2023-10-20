《半導體》台積電財報展望優預期 外資齊按讚、目標價調升

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)19日線上法說釋出正向訊息，認為2024年營運將恢復健康成長。多家外資出具報告，同聲認為台積電第三季財報及展望優於預期，維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間則自650～699.66元調升至650～725.43元。

美系外資認為，經過漫長的庫存去化周期，台積電在4大動能帶動下，明年稼動率將出現顯著復甦，包括補貨需求、英特爾擴大外包、人工智慧（AI）貢獻增加，以及PC／伺服器需求恢復、智慧手機需求穩定支撐，明年出貨預期分別年增6％、7％及年減1％。

美系外資目前預期台積電第四季美元營收季增11.5％，毛利率及營益率為53.5％、41.5％，每股盈餘8.72元。全年美元營收年減9.1％。明年首季美元營收將僅季減1％，優於市場預期的5％及過往季節性的5～10％。

美系外資看好台積電明年全年美元營收強彈24％，毛利率，毛利率54.5％、營益率42.6％，每股盈餘31.85元。考量匯率更有利、第三季優於預期及最新展望，將台積電2023～2025年獲利預期分別調升4.9％、5.7％、6.3％。

美系外資據此將台積電目標價自685元升至725元、ADR目標價自110美元升至115美元，分具約33％及28％潛在上漲空間。同時，由於自由現金流改善，季度配息金額亦出現調升空間，因此維持「買進」評等，並重新納入「強力買進名單」中。

亞系外資認為，儘管終端需求疲軟、庫存水位仍高，台積電第三季5奈米營收仍強勁成長、季增達36％，顯示數據中心及AI需求暢旺。第四季財測顯示台積電美元營收年減幅將在第三季落底、年減15％，第四季為年減4％，預期明年首季將恢復年成長。

亞系外資將台積電明後2年營收及獲利預期雙雙調升約4％，將目標價調升4％，自699.66元調升至725.43元，維持「優於大盤」評等。

另一家美系外資指出，台積電最新財報及展望符合「第四季營收季增10％、毛利率52～54％，半導體出現些許復甦，但尚難判定具體顯著復甦時間」的情境2狀況，預期未來幾天股價將上漲2％。

由於財報表現優於預期，且AI半導體需求仍強勁、公司看見周期復甦跡象，美系外資認為應會緩解投資者憂慮，對此調升台積電今年毛利率預期、每股盈餘調升3％，並微調明後2年營收預期約1％，維持「優於大盤」評等、目標價718元不變。

另一家亞系外資認為台積電第三季財報及第四季展望優於預期，技術領先地位獲保證，預估今年營收將衰退6％，將每股盈餘預期調升3.4％。明年在3奈米多個客戶需求帶動下，營運將走出低谷、營收可望年增達23％，維持「買進」評等，目標價705元不變。

日系外資亦同意台積電觀點，認為今年IC設計庫存應維持在健康水位。展望明年，儘管總體經濟不確定性及部分客戶仍維持謹慎態度，台積電預期明年將是非常健康的成長年，將今明2年每股盈餘預期調升7％及1％，維持「買進」評等、目標價700元不變。