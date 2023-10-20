饗賓餐旅人氣泰菜前進東台灣 饗泰多宜蘭新月店10／21開幕

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擴大搶攻宜蘭外食餐飲商機，饗賓繼2022年首次以全台最受喜愛的川菜品牌「開飯川食堂」插旗宜蘭後，2023年超人氣泰菜「饗泰多」第12家分店也於10／21於宜蘭新月廣場1樓歡樂開幕！為慶祝「饗泰多」進軍東台灣，更推出以宜蘭四寶之一鴨賞入菜鹹香有勁的「酸辣鴨賞拌拌麵」、當令筊白筍變身泰菜的濃香脆口「綠咖哩美人腿」2道宜蘭新月店限定料理，再推好康三重送以及外帶滿額就送吃得到滿滿蝦仁和海鮮的「厚煎海鮮烘蛋」等優惠活動。

榮獲泰精選認證的饗泰多，以翻炒、蒸煮、酥炸、火烤、涼拌等各式烹調手法，將泰國菜的酸、甜、苦、辣、鹹、香五味，變化交織出迷人的豐富口感。從泰北部的溫拌涼食、火烤酥炸，到泰南的濃郁咖哩，每道料理都展現出泰國道地的飲食文化，只要到饗泰多，就能用味蕾遊歷泰式的多姿多采。饗泰多人氣經典料理，桌桌必點的2公分霸氣超厚「冠軍月亮蝦餅」、濃郁醬香的「黃咖哩軟殼蟹」、爽口開胃「炭烤瀑布牛涼拌」、焦香多汁「東北淚之虎」、紅遍世界經典泰菜「清香檸檬魚」與「絕代雙豬拼盤」等，還有不喝不可「泰式奶茶」，飯後再帶個茶香不膩「泰奶生乳捲禮盒」當甜點，一次滿足。

饗泰多宜蘭新月店占地71坪，共88個座席，繽紛明亮的室裝熱鬧輕鬆，靈魂人物「小象哥」則以最瞎趴的裝扮來到好山好水的宜蘭賞鯨摘三星蔥，到饗泰多，不只要大啖泰式鮮香酸辣的極致美味，也別忘了和最懂吃懂玩的小象哥拍照留念。

饗泰多自2017年創立後至今共有12家分店，不僅不畏疫情持續展店，疫後更是開枝散葉，2023年底將再有2家分店開幕迎賓，分別落腳桃園和台中，總店家數將達14家。全台饗泰多粉敲碗期待熱線詢問的2024年農曆春節訂位，已全面開放訂位，沒訂到就只能等明年。