合併後第3波！英媒：瑞銀11月初再裁瑞士信貸1成人力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

英國《財經新聞報》（Financial News）援引消息人士最新報導，瑞銀集團（UBS）將於11月6日起在瑞士信貸啟動新一波裁員，可能是法遵和風險控管部門的員工，裁員規模約1成，消息人士透露，瑞銀已通知員工，瑞銀發言人則拒絕對此事發表看法。

瑞銀自6月完成收購瑞士信貸，員工數量增加到大約12萬人，此後便分階段進行裁員，據悉這次是第3波裁員，首波裁員針對的是投資銀行和資本市場部門，全球約有200人被裁，9月中旬也在紐約瑞士信貸裁員254人，約占當地員工人數的9%，主要分佈在投資銀行、交易和資產管理部門。

報導指出，跟瑞士政府3月推動瑞銀收購瑞信可能導致的失業人數預測相比，瑞銀迄今為止的裁員程度似乎較小，分析師曾預估瑞銀收購瑞信後，將有多達3萬5,000人失業，瑞銀希望未來3年節省100億美元成本，其中約一半來自瑞信投資銀行部門的重組。

自3月宣布跟瑞銀合併後，瑞信的員工流動率大幅增加，今年上半年約有8,000名員工離開瑞信，隨著瑞銀持續整合國內業務跟國內市場的其他部門，未來兩年在瑞士國內將有3,000人失業，瑞銀將於11月7日公布第三季財報，市場聚焦瑞銀能吸收多少瑞信的損失，瑞信預估第三季將虧損約20億美元，主要受到部分業務收縮的影響。