長榮航空線上旅展機票72折起　抽獎送1年無限飛機票

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長榮航空10月22日凌晨0時起至11月26日晚間24時止，於官網推出「2023長榮航空線上旅展」，祭出機票價格最低72折起，也推出機票「飛到飽」抽獎活動，11月每周都會抽出幸運得主，環遊世界再也不是夢。

週末來臨，想到曼谷喝杯泰奶？想到東京過聖誕？還是想到布里斯本，感受南半球的熱情？長榮航空線上旅展超省機票包含亞洲各大熱門景點，桃園－曼谷來回未稅價4588元起、桃園－沖繩來回未稅價5588元起、桃園－澳門來回未稅價2388元起、桃園－香港來回未稅價4188元起；長程航線則有即將邁入盛夏的桃園－布里斯本來回未稅價只要1萬9633元起。

長榮航空舉辦「飛到飽 我送你」活動，民眾自10月22日起至11月26日止到長榮航空官網購票，除享機票最低72折起的優惠外，更可獲得長榮航空2024年各區域「飛到飽」機票抽獎資格，在11月份的每周二，周周抽出1名全年飛到飽（不限次數）經濟艙機票得主。

長榮指出，11月7日抽出東南亞航線、11月14日抽出日韓航線、11月21日抽出歐美航線，11月28日則祭出最大獎，將抽出全球不限航點機票。

長榮航空桃園－沖繩航線每周飛航7班，將自10月29日起增班至每周14班，每天2班直飛沖繩感受度假悠閒風情，此次線上旅展除了推出沖繩機票優惠，想體驗沖繩1日快閃的民眾，可點選長榮航空專案活動購票專區，輸入專案活動代碼「FUNOKA」，即可享有1日往返沖繩最低未稅價4760元起的優惠價格。