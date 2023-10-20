貝萊德系統化主動投資＋人工智能 偵測到一地區股票評價最具吸引力

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貝萊德系統化主動投資平台已經運作了38年，這種投資方式可以平衡傳統投資者面臨的風險。貝萊德系統化主動投資系統再加入人工智能之後，發現亞太區的新興市場在評價方面相對具吸引力，特別是在房地產業和銀行業方面，這些產業在未來最有可能受到青睞。

貝萊德系統化主動投資團隊聯合投資長暨負責人Jeff Shen （沈宇青）表示，人工智慧 （AI）不僅包括大型語言模型；它代表著一股變革力量，貝萊德正在積極投資於相關發展。而AI有助於提升整體投資流程的效率，透過高互動性和擁有強大功能的高效工具，可以解決比以前更複雜的問題，且有助拓展投資研究範圍，超越傳統考慮因素如股票評價、盈餘驚喜或市場情緒等等，此將有助精準掌握對來金融市場發展方向。

Jeff Shen說，目前亞太區和新興市場均面臨比較困難的市場環境，由數據顯示，在過去10至15年，新興市場表現相對遜於成熟市場。美國市場在成熟市場中處於較領先地位，許多大型科技公司表現超乎預期，這說明了美國市場相對於其他市場的主導地位。預期中美之間的地緣政治緊張局勢將持續，導致亞太區和新興市場地緣政治風險溢價上升。

然而，Jeff Shen表示，亞太區的新興市場在評價方面相對具吸引力，特別是在房地產業和銀行業方面，這些產業有可能受到青睞。此外，日本和印度市場表現也相當不錯，台灣經濟也有成長的趨勢。由於亞洲市場差異較大、波動性較高，因此，主動投資創造了良好的環境，貝萊德看好亞太區的報酬機會。