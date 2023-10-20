思科消費者隱私調查 消費者擔心AI隱私風險

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思科今（20）日發布《2023年消費者隱私調查》，此年度全球調查研究消費者對數據隱私的看法和行為。調查發現亞太區年輕消費者較年長者更積極保護個人隱私，51％的18至24歲受訪者曾行使資料主體近用權（Data Subject Access Rights），與全球數據42％相比，亞太區的年輕消費者在保護個人隱私上更為積極。消費者認為，企業使用人工智慧時，應更加強保護個人隱私

思科今年的調查共訪問2,600位成年消費者，涵蓋全球12個市場，並包含亞太區國家如澳洲、中國、印度及日本。

從購物、串流服務，至醫療保健，58％亞太區受訪者認為人工智慧有助改善其生活。大多受訪者（57％）願意匿名分享個人數據，以改善人工智慧產品和所作出的決定。

儘管如此，58％亞太區受訪者對當今企業，如何將其個資應用於人工智慧表示擔憂，59％受訪者因企業使用人工智慧而對其失去信心。企業可以採取適當措施，以獲得或重獲客戶信任，如審核產品和解決方案是否存在偏見，提高透明度並解釋人工智慧如何運作，確保人類參與其中，以及制定人工智慧道德管理計劃。

今年38％亞太區受訪者被列為「積極保護隱私者」：他們關注隱私問題，願意以行動保護隱私，並已付諸行動。例如他們會因企業的數據政策或數據共享習慣，而轉換另一企業或供應商。年輕消費者最為願意以行動保護個人隱私，約一半18至34歲亞太區消費者為「積極保護隱私者」，這一比例隨受訪者年齡增長而下降。總體而言，與全球數據（33％）相比，亞太區受訪者表現出更強烈以行動保護隱私的意向。

思科執行副總裁暨法務長Dev Stahlkopf表示：「全球都正在關注企業如何以負責任的方式對待人工智慧。對思科而言，這意味著我們在導入人工智慧技術時，需要保持對隱私和人權的尊重。」