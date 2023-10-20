《電機股》白牌最強STR250來襲 宏佳騰油電車齊亮相

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【時報記者葉時安台北報導】宏佳騰(1599)25周年發表會，推出全新力作「絕對力量STR 250」，以25年車廠技術淬鍊而成，擁有白牌史上前所未有的最強馬力，打破級距框架，引爆全新速克達話題。同時，宏佳騰在25周年發表會上也宣布一系列重磅消息。首先，「3D-350R傳奇三輪」將榮耀回歸，此外「STR 300限定新色」將提供更多個性化的選擇。而「Ai-1 Ultra Belt全面升級」則代表著宏佳騰在智慧科技領域的不斷突破，將為用戶帶來更智能、更安全的騎行體驗。

宏佳騰看準消費者需求，鎖定高度使用機車族群，為白牌速克達市場獻上25周年STR家族生力軍「STR 250」。打造同級最強24ps頂規動力，以6.5(kg/ps)的最佳馬力重量比，為同級距產品定義全新標竿，0-60km僅需4.5秒的加速表現，輕鬆登頂；相較於過去傳統鋼材，宏佳騰承襲STR車系優異調校並搭載特殊汽車等級高強度車架，提升1.5倍剛性，搭配148kg的靈活車重、35mm重機等級強化前叉，以及無段可調氮氣後避震，更是大幅提升操控穩定性，為騎士重新界定駕車舒適標準。25周年特仕車STR 250以「荒漠沙」、「靛海藍」兩色全新亮相，建議售價12.98萬元，限量200台。

此外，宏佳騰歡慶25周年，以特仕塗裝色為熱銷車款打造經典，其中，跨界大羊STR 300推出特仕版新色「荒漠沙」、「耀日紅」，以純粹魅力時尚登場，建議售價14.98萬元，限量350台。

曾打破金氏世界紀錄「全球最大規模三輪摩托車遊行」的3D-350車系重新上市，經典三輪3D-350R優化重啟，針對台灣用路環境重新調校，大幅提升操控穩定性，輕量化鋁合金歐規造型輪圈提升8%強度，抵禦崎嶇路況，提升近1.5倍剛性，為車主提供絕佳安全性，以質感三色「荒漠沙」、「墨軍綠」、「消光黑」回歸，建議售價23.88萬元。

宏佳騰電車上，智慧電車Ai-1 Ultra Belt特仕版延續產品潮流外型，新增25周年特仕車色「荒漠沙」外，Ai-1 Ultra Belt特仕版增加定速巡航模式，降低超速風險，全車配備智慧鑰匙卡。Ai-1 Ultra Belt特仕版升級不加價，建議售價11.998萬元，限量100台。