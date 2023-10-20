《國際產業》萊雅Q3銷售強勁 中國復甦乏力

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國化妝和保養品集團萊雅(L'Oreal)周四宣布，受到歐洲和美國市場加速的提振，第三季銷售強勁成長，但是中國市場沒有達到預期的反彈。

萊雅旗下包括蘭蔻等多個美妝品牌，市值逾2千萬歐元。該集團說，北亞地區(包括中國和日本)銷售下降了4.8%，遜於成長14%的預期。萊雅說，由於中國加強了對代銷業者的管制，進而對在海南島和南韓的旅遊零售業務造成影響。代購業者會在某地方以低價囤積產品，然後在另一地方賣出。

執行長Nicolas Hieronimus在與分析師的電話會議上說，旅遊零售的影響將是短暫和有限的，對利潤率有較小和可控制的影響。他並預計，庫存的削減將持續到今年底。

在中國市場，儘管上季美容市場繼續復甦，但是基本上是持平的。今年1~9月的銷售為增加7.7%，萊雅並且在市佔率上持續提升。

中國另一個擔憂焦點是，年輕人失業率上升，房地產出現危機，都讓疫情後的復甦變得更加複雜。

而萊雅是中國高階化妝和護理產品的市場領導者，在中國的市佔率一直在成長。

在美國和歐洲市場，萊雅第三季銷售分別增加16.2%和11.8%，超出預期，顯示出該兩市場的復甦加速。

在歐洲，由於通膨的上升，限制了民眾的支出。但萊雅表示，沒有跡象顯示，消費者會轉向價格較低的產品，或是減少購買。

從全球來看，萊雅最大的部門、奢侈品部門的成長放緩，增幅僅3.2%，顯示民眾正在控制高級產品的消費。

萊雅集團在7~9月的第三季銷售達100億歐元，年增11.1%，略低於11.5%的成長預期。