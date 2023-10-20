中市府經發局助企業擘永續藍圖「經營轉型與永續優化產業論壇暨成果發表會」圓滿落幕

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台中市政府經濟發展局今（20）日上午舉辦「經營轉型與永續優化產業論壇暨成果發表會」，邀請7位產學研重量級專家，以「數位轉型」、「淨零碳排」、「全球供應鏈管理」三大領域進行專題分享，剖析國際趨勢，下午頒發「臺中市企業先進智造學院」學員結業證書，吸引逾百位企業代表及民眾參加。

經發局長張峯源表示，台中對於全台、全世界是很重要的供應鏈重鎮，許多國際知名產品都是從台中出去，不過今年國際產業情勢動盪，導致全球供應鏈重組，又伴隨氣候變遷議題，國際客戶多要求供應鏈廠商提供低碳及零碳製程及產品，迫使企業重新思考在邁向永續及追求ESG的多重標下如何兼容並蓄，然而企業必須不斷轉型才能逆境求生，市府在這樣的願景下，與逢甲大學開起來第一屆的「台中市企業先進製造學院」，協助台中的工廠從合法化、智慧化、全球化等面向，提供相應的輔導資源，讓企業能夠不斷自我提升保持競爭力。

台灣區電機電子工業同業公會電電公會會策顧問的杜紫軍表示，過去他在經濟部、工業局服務多年，一直與企業界有密切合作，在洞悉過去、現在、未來台灣經濟發展後，他認為未來看往後十年，台灣會遇到的三個問題：戰爭、RCEP及CPTPP、智慧製造與節能減碳，其中前兩項需要政府帶頭去做，然而「智慧製造與節能減碳」則是企業界可以自我轉型的，所以該場論壇乃至議題，若企業沒有做好淨零碳排，則會被歐盟的關稅所制裁，故如何做好智慧製造、數位轉型、節能減碳，才能在國際供應鏈調整過程中繼續維持機會、站穩腳跟，呼籲企業界多加重視。

經發局說明，「臺中市企業先進智造學院」搭上淨零碳排及生成式AI浪潮，吸引報名人次破千，從今年5月6日起至10月14日止，共計102小時一系列精實培訓課程，更有為學員企業量身打造的專家診斷服務，助企業掌握國際趨勢下的關鍵轉型契機，學員滿意度高達9成6!本次共百位學員結訓並由逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心佘日新主任頒發結業證書，並分享學院專家團如何輔導及媒合促成商機，幫助企業將經營困境轉化為商機的豐碩成果。

佘日新主任指出，受訓學員來自各個產業，透過讓學員了解最新產業趨勢及知能，有助於企業主帶領企業加速轉型。來自機械產業學員陳先生表示，課程讓他了解工業4.0如何幫助企業運用既有的設備，以循序漸進的方式達到企業的需求，顛覆傳統產業既有思維；來自農產領域的陳小姐則說，在商線系統整合、資訊安全、碳排放問題等多重挑戰下，為企業量身打造的專家診斷服務，有助於調整未來短中期經營策略方針，並從小處逐步轉型，進而實踐產地至餐桌之願景，讓農產業於時代考驗下更具競爭力。

今日產業論壇暨成果發表會眾星雲集，包含經發局長張峯源、逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問杜紫軍、車王電子股份有限公司董事長蔡裕慶、中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年、數位轉型學院院長詹文男、逢甲大學化工系特聘教授吳石乙、德明管理顧問有限公司總經理邱得銘等人及多位學員企業代表皆出席共襄盛舉。