進口美豬產地標示不實 桃市府對新興冷凍開罰36萬元

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桃園市衛生局自上月底起會同衛福部食藥署陸續查獲新興冷凍食品、瑞騰國際、玉釩食品公司進貨美國豬肉，但賣給下游廠商時，出貨產地卻標示不實。桃市府依《食安法》對新興冷凍食品公司開罰36萬元，而瑞騰國際公司位於新北則由新北衛生局開罰，玉釩食品公司則涉及《刑法》，已交由司法機關偵辦。

衛生局副局長余依靜表示，桃園市衛生局9月底接擭食藥署通知有2家廠商有違規改標情形，派員至新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司追查釐清，發現新興冷凍食品公司自6月28日起多次進貨「美國冷凍豬前腿肉」重達4633箱、約9萬4377公斤製成「前腿肉捲」，切片為豬肉火鍋肉片售出，外包裝卻標示原產地「加拿大（豬肉）」，銷往15個縣市，包括桃園、宜蘭、花蓮、基隆、新北及台北等。

衛生局指出，當下已經勒令新興冷凍公司回收該批標示不實的美豬產品並改正，由於新興冷凍公司未申報收貨且申報出貨資料填寫不實，違反《食安法》第9條第4項規定，近日已依同法第47條開罰36萬元罰鍰。

瑞騰國際則在7月7日、9月22日進貨「美國冷凍豬梅花肉」共4萬7164.05公斤，製成豬肉片（重組肉）與豬梅肉捲共出貨2萬6965.2公斤，業者坦承豬肉片（重組肉）外包裝標示原產地「加拿大」、豬梅肉捲外包裝標示原產地「英國」，由於公司登記地為新北市，後續交由新北市衛生局處辦。

此外，這個月14日玉釩食品有限公司桃園分公司也被查出販售美國豬肉但出貨標示不實，衛生局派員稽查發現業者在今年3月27日至10月13日出貨2項美豬產品共711箱、約8532公斤，雖外包裝標示原產地為美國，但進一步追查下游業者時，卻發現該公司提供下游業者的產品報價單（型錄）及出貨單原料產地卻標示「加拿大」。

衛生局與法務局消保官討論後一致認為，玉釩食品販售的商品虛偽不實致他人陷於錯誤的行為，恐涉《刑法》第255條，目前已把相關事證交由司法機關偵辦中。