氧氣隨身帶 生活好自在 飛利浦樂活有氧主題日

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經過三年多的新冠肺炎大流行，2023全球進入後疫情時代，「健康呼吸、有氧生活」已經成為社會大眾的共識與目標。長期關注於呼吸照護的台灣飛利浦與病友一同找回生命自主權！

越來越多慢性呼吸道疾病患者，有使用製氧機的需求。台灣飛利浦與協辦單位永悅醫療極力推廣跨出家門，舒緩生活焦慮 。

今年《飛利浦樂活有氧日》於10月19日星期四，在「台北市南港瓶蓋工廠台北製造所」舉行，邀請台北醫學大學呼吸治療學系教授–何淑娟擔任講師，用簡單易懂、深入淺出的方式，分享肺部復健、呼吸治療、呼吸道疾病等日常保養、與製氧機使用與解答……等相關宣導課程，讓病友及家屬對於呼吸道疾病有更多的了解，讓病友都能自由自在享受呼吸，藉由此次活動使家屬與病友能共創生活與美好回憶，保有社交生活與維持身心健康。

今年活動現場安排互動攤位，《專屬互動拍貼機》、《產品展示與諮詢》以及《竹林療癒-竹拓香包DIY》，一站式獲得所需資訊。除了專業講座還能體驗按摩保健，提升居家生活質感，是放鬆舒緩身心靈的養生小撇步。

攜帶型製氧機的出現，改變了許多病友的生活。現場也透過使用者經歷分享，讓我們看見他們重拾對生命的熱忱，不僅止於『踏出家門』的表象，而是重拾社會角色與社會連結，並提升病友與家屬的生活品質。使病友在治療過程中同時能看見希望，是飛利浦所追求的福祉，成為所有呼吸道病友的溫暖角落。