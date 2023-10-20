《盤中解析》開低跌逾180點後回神 短線審慎因應

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【時報記者林資傑台北報導】美國聯準會主席鮑爾未對利率政策做出明確表態，致使美股四大指數周四走高後殺低收黑，亞股周五同步走弱，台股加權指數開低小跌18.3點後跌勢擴大，最低重挫180.91點至16271.82點，但跌勢隨後在逢低買盤敲進下顯著收斂，櫃買指數開低下跌1.41％後跌勢亦見收斂。

截至11點半，加權指數下跌48.78點、為16403.95點，跌幅0.3％，成交量估略增至近2800億元。櫃買指數截至11點半下跌0.76％、為211.68點，成交量估略降至660億元。

觀察盤面各類股跌多漲少，由成交量較大的半導體股漲逾0.6％撐盤，早盤一度殺跌近1％的電子股在買盤敲進下回神翻紅，其他電子、玻陶、貿易百貨亦持穩紅盤。金融股挫跌近1％，汽車股跌逾2％，電器電纜、鋼鐵、電子零組件股齊跌約1.5％，表現明顯偏弱。

權值股亦漲多跌少，由日月光投控(3711)漲逾1.7％、鴻海(2317)漲近1％領軍，昨日法說釋出正向展望的權王台積電(2330)亦穩揚近1％撐盤，玉山金(2884)、中華電(2412)、台塑化(6505)力守平盤，中鋼(2002)、廣達(2382)、台達電(2308)齊跌逾2％，表現相對偏弱。

群益投顧指出，台積電昨日法說釋出展望優於預期，惟指數上臨各短期、中期季線及長期半年線等均線下，提防若台積電盤中衝高，可能對其他個股產生指數空間排擠效應，預期指數將在16250～16550點區間波動。

由於大盤均線偏空格局尚未見到有利的扭轉條件，短期均線架構趨弱壓力猶在，群益投顧認為須進一步擴量站穩半年線才有利化解，否則仍應謹慎短線因應、並做好資金控管，現階段可從低基期族群找尋題材，擇強守技術面應對。