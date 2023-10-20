紐澤西州長拜會蔡英文 宣布在台首設亞太經貿辦事處

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總統蔡英文今天（20日）上午接見首度來訪的美國紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）時指出，希望雙方未來能在資通科技、醫療生技及綠能產業等領域持續深化合作，共同打造穩定且安全的全球供應鏈。墨菲則宣布，紐澤西在台設立第一個亞太經貿辦事處，希望將彼此關係提升至新的高度，而這個辦事處不只是在台北，也可以是個中心，擴及到亞太區域的各種運作。

墨菲於19日至22日率團訪台，同時將簽署及見證多項促進雙方經貿及產學合作備忘錄。蔡英文在接見致詞表示，紐澤西州是美國生技、通訊科技等重要產業的聚落，更是前進美東市場的入口，許多台商都前往紐澤西投資、拓展據點。她樂見紐澤西選擇在台設立亞太經貿辦事處，並相信這將使雙邊的經貿關係持續升溫。

她並指出，墨菲上任以來推動的創新經濟和基礎建設經濟都和我們的「五加二產業創新計畫」以及「六大核心戰略產業」方向一致，希望台灣和紐澤西州未來能夠在資通科技、醫療生技以及綠能產業等領域持續的深化合作，共同打造穩定而且安全的全球供應鏈。

墨菲致詞則表示，台灣與紐澤西州有數十年歷史，第一個姊妹締盟協議在35年前就簽署，今年州議會又更新延續這個協議。紐澤西與台灣的社會、經濟連結也非常緊密，紐澤西州內台灣人的社群是全美國第4大，而來自台灣的學生是紐澤西州國際學生中數量最多的群組之一，互惠貿易每年為紐澤西與台灣創造近40億美元的收入。

對於自己是首位訪台的現任紐澤西州長，墨菲感到自豪，並認為紐澤西與台灣有許多共通點，都是面積不大，但實力不容小覷；雙方也已在醫療、生物科技、高科技、資通訊及綠能產業等領域合作，也因為這些原因，他宣布紐澤西的招商局將在台北設立第一個亞太經貿辦事處，新辦事處可以為台灣與紐澤西長久長遠的關係提升到新的高度，而且可以強化數十年之間帶來的經濟與文化連結。

墨菲並表示，台灣與紐澤西有無限的合作潛力，未來將為紐澤西州與台灣的勞工以及家庭創造嶄新的機會，共同努力維護自由開放的印太區域，這個辦事處不只是在台北，也可以是個中心，擴及到亞太區域的各種運作。