以巴衝突撤僑 李淳：台灣時間今天下午5時左右

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以巴緊張情勢持續升高，外交部昨天宣布啟動撤僑作業，外交部次長李淳今天答覆立委質詢時證實，將在台灣時間今天下午5時左右，因涉及安全問題，確切時間不宜對外公布。

外交部昨宣布啟動以色列撤僑專機作業，專機訂於20日中午自特拉維夫的機場起飛，同日下午抵達義大利羅馬國際機場（FCO）。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，外交部長吳釗燮未出席，由李淳代理，外界解讀應與處理撤僑事宜有關。

國民黨立委陳以信表示，吳釗燮18日在立法院備詢時，還說沒有規劃，被立委痛罵之後，外交部才改變態度昨天宣布撤僑。

陳建仁表示，戰爭狀況瞬息萬變，外交部已經跟當地147名僑民聯絡，第一次聯絡時，僑民都表示願意留下來。

李淳說，撤僑的決定和立院的質詢是毫無關聯，決策是以前線的駐館依當地情勢變化做判斷，時間會在今天台灣時間下午5點左右，確切時間不宜對外公布，因涉及安全問題。

但陳以信仍質疑，前天部長才備詢，昨天就改弦易撤，「然後你說3天來的變化不一樣。」李淳表示，「變化是在加薩，不是在台灣」，此事和質詢無關，加薩醫院遭轟炸，造成500人傷亡，帶來很大的影響。

陳以信也關切都要撤僑了，那為什麼旅遊警示還是橙色。李淳回應，大部分的先進國家都是維持在橙色，按照警示分類，橙色以上視情勢就可以辦理撤僑。

陳以信追問，其他很多地方沒有戰爭都是紅色，為什麼以色列是橙色，會不會今天講了之後，明天就換成紅色。陳建仁表示，旅遊警示有很多的因素，有些非洲國家本來治安及國家穩定度不夠，提醒國人要特別小心。

李淳表示，整個以色列的國土並不是都有情況，局部地方是橙色，加薩走廊就是紅色。

對於陳以信要求外交部每天檢討旅遊警戒，李淳表示，外交部本來就都動態檢討。