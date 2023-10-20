聯卡中心數位化嶄新創意 手機24小時守門員

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聯合信用卡處理中心（聯卡中心）擔任國內信用卡交易轉接中心的角色，自成立至今亦已具有三十多年的收單經驗，因應近年行動支付發展趨勢，聯卡中心提供特約商店的感應式端末設備，均已具備受理手機感應支付功能（Mobile Contactless Payment，簡稱MCP），支援如Google Pay、Samsung Pay、Apple Pay、台灣Pay等行動支付。

今年度聯卡中心也正式推出手機收款解決方案「NCCNET SoftPOS聯卡感應收款服務」。對消費者而言，只需要將感應式信用卡或Apple Pay、Google Pay等行動支付靠近商店的手機，就能快速付款，帶來更加便捷的支付體驗。

由於此項服務是利用手機感應收款服務取代傳統端末機刷卡模式，商店只要在具備NFC通訊功能的Android手機上啟用收款APP就能開始接受客戶刷卡消費，因此手機安全及交易安全更彰顯其重要性，聯卡中心透過識別及雙向認證等技術遠端監控，確保手機狀態，預防手機在非安全狀況下交易。

當進行SoftPOS交易時，除確保手機已處於安全狀態外，交易亦採用EMV標準規範及密鑰演算法驗證每一筆交易的安全性，且「NCCNET SoftPOS聯卡感應收款」整體產品方案，已於1月25日正式通過由「支付卡產業安全標準協會（PCI SSC）」所訂定的PCI CPoC（Payment Card Industry-Contactless Payment on COTS）驗證，足以證明此項服務跟傳統支付模式一樣，提供安全可靠的信用卡交易環境以保護持卡人。

聯卡中心自行建置的安全偵測系統透由使用手機定時回報裝置狀態資訊後，至伺服器端校驗，來確保手機的狀態及執行應用程式環境安全可信，若當系統偵測問題用戶時，亦可即時透過創新服務系統操作封鎖或調整安全驗證參數，以杜絕問題用戶的使用，兼具使用便利及交易安全性。聯卡中心身為支付卡產業的一份子，藉由不斷創新，讓無現金交易目標更往前邁進一步。