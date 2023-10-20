廖迎晰作品未來實驗室台北藝博亮相

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今年ART TAIPEI 2023台北國際藝術博覽會於20-23日展出，其中現場展出最受注目的亮點，藝術家廖迎晰99畫廊所展出作品，為2023全新創作-藝術與遊戲間的「未來實驗室」，於台北世貿一館展位：J20。

藝術家廖迎晰表示，今年參與ART TAIPEI 2023台北國際藝術博覽會，以未來科技，未來實驗室的概念，表現出對於人類所面臨的困境，及渴望和平的共同目標。將人類以技術脫離了蒙昧，卻也陷入了以技術為首的價值觀，逐漸脫離了與自然的先天和諧關係，而在近兩百年的期間，產生了諸如：科技、種族、人工受孕、環境、戰爭、克隆人等議題。

科技、種族、人工受孕、環境、戰爭、克隆人等議題，事實這些已然威脅我們的生存問題，十分迫切的需要將它置於關鍵性的地位，以導正那些嚴重失序的社會狀態。基於這樣的思考，使得廖迎晰願意在神聖的美學範疇中，參與了這些她所觀察感悟的人文關懷，並且將這個思考過程所形成的意義結構，導入了一種後現代藝術中的混喻效果，以此突破我們在自然世界中的一般意義，並且進一步的引起一種辯證性的反思。

其中作品重返地球，以一個飛行器造型去象徵著人類的精神意識，其傳輸到了外太空後重整折返；創作者也建構了一種近似化石與科技物質混體的虛擬動物，大膽的想像未來生物的可能演化方式。象徵未來科技的不鏽鋼蝴蝶汲取隕石養分，企圖以虛擬宇宙外太空生態，去建構一個新的創世紀形象。

另一件望子成龍的有趣作品中，廖迎晰使用了日常語意學的方法，將華人對於下一代教育養育的刻板價值，以諷娛的方式呈顯。類似的手法也出現在一件類似閩南民俗小吃紅龜糕（閩南發音：桂）模，其糕模的模型圖案所製作出的嬰兒耳朵圖形還帶著龍角，則更是進一步的指明這種訂製化的生命延續邏輯。

綜合藝術家廖迎晰這期間的作品語言，除了上述所說的人文關懷基礎，還能感受到她對於現代科技的反思，事實上是被建立在一個開放的態度上被理解。經由多件作品中表現的時空虛擬，以及將科技與傳統宗教或民俗兩者間表現的時空錯位手法，皆能證諸創作者正在進行一項藝術遊戲中的未來實驗室。

廖迎晰，東海大學－美術研究所，現任華承國際藝術總監、新加坡吉隆坡WEM畫廊、台灣墨海藝術協會理事長、北京艾肯集團藝術顧問。代理經紀：台灣、深圳歐古軒、吉隆坡唯美。歷次得獎包括：2023美國MUSE Design Awards曙光榮獲金獎、逐鹿圓融銀獎、2023 法國巴黎DNA設計獎、DNA Paris Design Award、2023柏林設計大獎（銀獎）、落入凡間的果實榮獲銀獎、2023法國巴黎設計大獎、藝術創作類重返地球作品榮獲金獎榮譽、Design Awards-IDA 美國國際設計大獎等。