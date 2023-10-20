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《國際經濟》卡拜登禁令 輝達頂規顯卡在中國飆天價

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在美國對其最大的地緣政治競爭對手祭出更多技術出口限制後，中國遊戲玩家現在要買輝達的旗艦款顯卡得多付1倍多的價格。

彭博報導，隨著零售商開始下架產品，已推出一年的GeForce RTX 4090最初定價為1,599美元，現在在阿里巴巴「淘寶」上的標價已經飆漲到29,000元人民幣（約3,970美元）。

RTX 4090是輝達頂規版GPU，也是全球遊戲玩家夢寐以求的聖物，但根據輝達本周提交的公告，RTX 4090的效能被發現超過美國政府設定的門檻，現在若未經美國政府許可，將不得出口中國。

拜登政府日前擴大先進晶片技術出口的限制措施，將禁止更多先進的AI晶片出口中國。新措施將伊朗和俄羅斯等40多個國家納入晶片出口管制，並將中國晶片設計公司摩爾線程（Moore Threads）和壁仞科技（Biren Technology）列入貿易黑名單。

被喻為「AI晶片王」的輝達隨即發布公告，證實美國擴大晶片技術出口中國的管制措施，將導致兩款專為出口中國市場而修改過的先進AI晶片A800和H800銷售遭到阻擋。此外，RTX4090、L40以及8月才推出的L40S也將不得銷往中國。

根據輝達的聲明，目前在一些中國通路仍可以買到內含RTX 4090顯卡的桌上型電腦，但它們也將受到美方出口管制的影響。

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