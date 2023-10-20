2022年大陸創新指數比上年增長5.9％

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大陸國家統計局網站20日消息，中國大陸國家統計局社科文司《中國創新指數研究》課題組，完善中國大陸創新指數編制方法測算結果表明，中國大陸創新能力較快提升，創新發展新動能加速聚集，為推動高品質發展提供了強大動力，創新指數比上年增長5.9％。

統計局稱，一、中國大陸創新能力較快提升：測算結果顯示，以2015年為基期，2022年中國大陸創新指數為155.7，4個分領域指數創新環境指數、創新投入指數、創新產出指數和創新成效指數分別為160.4、146.7、187.5和128.2。與2015年相比，中國大陸創新指數年均增長6.5％，比同期國內生產總值（GDP）增速快0.8個百分點；4個分領域指數年均增速分別為7.0％、5.6％、9.4％和3.6％。

二、創新環境明顯優化：「創新環境」領域包括每萬人就業人員中大專以上學歷人數、人均GDP、理工類畢業生占適齡人口比重、科技撥款占財政撥款比重、享受加計扣除減免稅企業所占比重等5個指標。

以2015年為100，2022年中國大陸創新環境指數為160.4，年均增長7.0％。分指標看，享受加計扣除減免稅企業所占比重指數大幅提升，年均增速達18.7％，2022年指數值達332.4，在中國大陸創新指數的全部18個指標中位列第一；理工類畢業生占適齡人口比重指數、人均GDP指數、每萬人就業人員中大專及以上學歷人數指數、科技撥款占財政撥款比重指數的年均增速分別為7.1％、5.4％、3.6％和1.0％，2022年指數值相應為161.7、144.6、128.2和107.2。

三、創新投入穩步提高：「創新投入」領域包括每萬人研究與試驗發展（R＆D，下同）人員全時當量、R＆D經費占GDP比重、基礎研究人員人均經費、企業R＆D經費占營業收入比重等4個指標。

以2015年為100，2022年中國創新投入指數為146.7，年均增長5.6％。分指標看，每萬人R＆D人員全時當量指數增長相對較快，年均增速為7.5％，2022年指數值為165.6；企業R＆D經費占營業收入比重指數、基礎研究人員人均經費指數、R＆D經費占GDP比重指數的年均增速分別為7.0％、5.0％和3.1％，2022年指數值相應為161.0、140.5和123.7。

四、創新產出大幅增加：「創新產出」領域包括每萬人科技論文數、每萬名R＆D人員高價值發明專利擁有量、擁有注冊商標企業所占比重、技術市場成交合同平均金額等4個指標。

以2015年為100，2022年中國大陸創新產出指數為187.5，年均增長9.4％。分指標看，每萬名R＆D人員高價值發明專利擁有量指數、擁有註冊商標企業所占比重指數實現大幅提升，年均增速分別達12.5％和11.9％，2022年指數值分別為227.7和219.3，在全部18個指標中位列第二和第三；技術市場成交合同平均金額指數增長也較快，年均增速為9.9％，2022年指數值為193.2；每萬人科技論文數指數年均增速為3.6％，2022年指數值為128.3。

五、創新成效進一步顯現：「創新成效」領域包括新產品銷售收入占營業收入比重、高新技術產品出口額占貨物出口額比重、專利密集型產業增加值占GDP比重、「三新」經濟增加值占GDP比重、全員勞動生產率等5個指標。

以2015年為100，2022年中國大陸創新成效指數為128.2，年均增長3.6％。分指標看，新產品銷售收入占營業收入比重指數增長相對較快，年均增速為8.8％，2022年指數值為181.0；全員勞動生產率指數、「三新」經濟增加值占GDP比重指數、專利密集型產業增加值占GDP比重指數、高新技術產品出口額占貨物出口額比重指數的年均增速分別為6.2％、2.3％、2.1％和-1.1％，2022年指數值相應為152.2、117.5、115.7和92.3。

中國大陸創新指數最新測算結果表明，近年來，面對複雜嚴峻的國內外形勢，中國大陸堅持創新在現代化建設全域中的核心地位，深入實施創新驅動發展戰略，不斷完善創新體系建設，創新能力持續較快提升，為經濟社會發展提供了有力支撐。