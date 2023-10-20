反詐騙系列一：銀行落實第一線關懷 阻詐成效佳

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數位時代的來臨，對國人生活帶來更多的便利，隨著數位金融的發展，卻也造成詐騙案件的不斷攀升，不過，在金融機構積極落實關懷機制下，讓攔阻詐騙方面展現不錯的成效。

行政院副院長鄭文燦日前出席華南銀行與工商時報共同舉辦的「反詐騙論壇－杜絕詐騙，建構信賴社會」論壇，他指出金融面是防詐中非常重要的一環，銀行透過KYC(認識客戶)，在第一線落實關懷每位客戶，在客戶辦理匯款業務時，確認客戶是否認識受款人，並適時告知詐騙案例，以達到提醒警示的作用。也因國內各銀行的支持與配合，2022年銀行阻詐案件高達8,000件，阻詐金額超過42億元；2023年1月到6月臨櫃阻詐約5,050件，阻詐金額為33.78億元，2023年僅半年期間所攔阻詐騙金額已是去年的兩倍，顯示銀行端阻詐成功，從源頭建立攔截機制，可以有效減少詐騙案件。

除了落實第一線關懷，銀行更聯手警方打造金融防護網，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，為了加強民眾的識詐觀念，華南銀行與台北市政府警察局信義分局合作舉辦「防詐守門員-打造368鄉鎮金融防護網」，進行防制詐騙宣導活動；同時也與工商時報共同舉辦反詐騙論壇，進行經驗分享，共同破解詐騙手法，提升國人的警覺性及預防能力。

工商時報社長陳國瑋也指出，投資詐騙被害人以中高齡長者居多，原因在於此一族群沒有主動收入，希望可以增加退休後的投報率，因而容易受騙上當；也因此，政府各部會及金融業均積極宣導反詐騙，讓國人了解何謂形態式詐騙，增進大家反詐騙的知識，讓社會重新恢復信賴感，維持人與人之間良好的溝通。

由於詐騙手法日新月異，層出不窮，內政部警政署副署長李西河認為，數位化時代，詐騙犯罪者可以隱匿身分，跨境、跨區域犯罪，造成偵查盲點，此為全球正面臨的問題與困境。有鑒於此，政府整合國家力量，於2022年成立跨部會的打詐國家隊，積極推動各部會各司其職，跨領域、跨部會進行分工，從四大面向破解詐騙手法，減少民眾的財產損失。