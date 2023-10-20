這國股市3年跌逾6,600點 謝金河：還有大泡泡沒爆完

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【旺得富理財網 李宗莉】大陸官方積極救市，陸股仍是欲振乏力，財信傳媒董事長謝金河表示，前戰狼胡錫進錢進股海，5個月就賠逾6%，而深圳成份指數近3年前與台股同在萬六上下，現在只剩9,655點，蒸發逾6,600點，提醒除陸股不妙，房企危機也沒爆完，不僅碧桂園是恒大2.0，未來等著清盤的房企可能多到要排隊。提醒股房雙跌，是泡沫破裂的前兆。

謝金河在臉書以「戰狼老胡股海栽筋斗」為題發文，指出大名鼎鼎的戰狼，前人民日報總編輯胡錫進，退休後化身為「股場新鮮人」，他最初拿出10萬人民幣炒股，後來加碼到50萬人民幣，這幾天發現虧損已經超過6%，賠掉逾3萬人民幣。

他在他的微博帳號上留下這麼一段話：

我不知道市場的信心，究竟需要一個什麼樣的撥動和刺激，但我還是相信股市的表現，總是不會離實際的狀況太遠。老胡已經虧損超過6%了，但我不會逃走，我要等到市場恢復理性的那一天！

在政治場域，老胡像是一頭喊水會結凍的勇猛戰狠，到搖身變成「股壇新鮮人」的股民老胡，他發現充滿無力感，股票市場不受控。他覺得中國經濟數據非常好，第3季同比4.9%，環比1.3%，股市沒有不好的理由！因此，他說他不會逃走！

中國剛剛公布第3季經濟成長率4.9%，但19日深滬港股市都出現大幅下跌走勢，其中，上海A股跌1.74%，深圳成份指數下跌1.65%，滬深300指數下跌2.13%，香港恆生跌2.46%，國企指數下跌2.49%，都創下今年新低紀錄。

謝金河表示，中國証監會採取多項救市方案，包括對外資的優惠及鬆綁，限制發行公司大股東賣股，個人融券保證金成數從50%拉升至80%，新股禁售期拉長⋯為了救市，可以說是萬箭齊發，但股市依然不斷破底，這也是股民老胡百思不解的地方。

到19日為止，中國創業板及深圳成份指數都跌到3年半新低，深圳成份指數在21年2月18日這天創下16,293.09新高，台灣的加權指數收盤16,323.72，雙方在伯仲之間，現在深圳成份指數在9655.09，台灣的加權指數在16,452.73，雙方差距將近7,000點。

除了深圳，上海股市代表外資的B股跌幅更大，上海B股從315.25跌到222.93，下跌29.28%⋯如果從個股跌幅來看，更是嚇人。

除了股市跌入深淵，中國的房地產危機正在擴散，恒大倒下，接下來一定是碧桂園，再來等候清盤的可能要排隊⋯，謝金河提醒，房地產及股價下跌景象，正是泡沫破裂的前兆，這個經驗在中國從來沒有發生過，股民老胡當然看不懂。