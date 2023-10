伊朗參戰否？國營電視台曝「四面圍攻」以國大計

【中時新聞網 吳映璠】以巴衝突爆發,巴勒斯坦激進組織哈瑪斯盟友伊朗先前警告,若以色列不停止攻擊加薩走廊(Gaza Strip),民兵組織將開闢「多條戰線」對抗以軍。伊朗國營電視台也稱,以色列恐面臨來自南方、東方、北方的聯合攻擊,飛彈與無人機「從四面八方進行圍攻」。

綜合印度英語電視台「寰宇一家」(WION)、《印度斯坦時報》(Hindustan Times)19日報導,伊朗國營電視台3分鐘半鐘的節目以伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)對以色列的警告起頭,他說如果戰爭延續,沒有人能阻擋「對抗部隊」。他所稱的對抗部隊指的是伊朗在該區域支持的民兵組織網絡。

報導提到:「以色列可能面臨葉門『青年運動』(Houthi)組織從南部、敘利亞境內的敘國、伊拉克民兵組織從東部,以及黎巴嫩真主黨(Hezbollah)從北部的協調攻擊。」

「飛彈及無人機能從四面八方進行圍攻。」

報導進一步稱,葉門青年運動組織擁有射程超過1200英里(約1931公里)的飛彈,黎巴嫩真主黨擁有一批能瞄準位在地中海的以色列軍艦以及以國大城特拉維夫(Tel Aviv)的先進飛彈。

報導更稱,伊拉克及敘利亞民兵組織已經取得靠近戈蘭高地(Golan Heights)的陣地。以色列於1967年從敘利亞手中奪下戈蘭高地,並於隨後兼併。

節目主持人沙德魯(Younis Shadlou)警告,如果以色列不聽從哈米尼的呼籲、克制在加薩地區的作為,「這些行動可能在未來幾日內發生」。

據《紐約時報》(New York Times)報導,伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)16日在國營電視台連線節目上警告,如果衝突升溫,「真主黨有所有可能的選項」,「如果對付巴勒斯坦人的戰爭罪行不立即停止,其他多條戰線將會開闢,這是不可避免的」。

文章來源:‘Siege from every side’: Iranian state TV shows how multi-front attack against Israel can unfold

文章來源:Iranian state TV visualises how ‘multiple front attack’ on Israel would happen

文章來源:Iran warns of ‘multiple fronts’ if Israel’s Gaza attacks continue.